وزارت بهداشت مجوز بکارگیری نیروهای داوطلب درمانی در شرایط جنگی را صادر کرد

به گزارش ایلنا از وبدا، طبق این بخشنامه، به پیشنهاد برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر استفاده از نیروهای کادر درمانی که به دلیل شرایط حاکم بر کشور، به سایر استان‌ها مسافرت کرده‌اند یا سایر نیروهای درمانی داوطلبی که حسب نیاز دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، تمایل به همکاری با مراکز تابعه دانشگاه را دارند، به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی اجازه داده می‌شود، کادر درمان مهمان در آن استان یا نفرات داوطلب و مشمول را ضمن لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و احراز صلاحیت، پس از انجام وظایف قانونی خود در مبدا، برای ارائه خدمات درمانی مطلوب در مراکز درمانی آن دانشگاه نیز بکارگیری کنند.

با این حال برای فعالیت پزشکان، دانشگاه مقصد ملزم به انجام هماهنگی با دانشگاه مبدا و سازمان های بیمه گر استان می باشد. در خصوص نحوه پرداخت به افراد مشمول از محل درآمد آختصاصی دانشگاه مقصد براساس تصمیمات کارگروه آن دانشگاه اقدام شود.

براساس این گزارش با رفع شرایط بحران که توسط دولت اعلام خواهد شد، این ابلاغیه ملغی و بکارگیری هر گونه نیرو مطابق روال قانونی گذشته خواهد بود.

در این بخشنامه تصریح شده است: پذیرفته‌شدگان سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.

