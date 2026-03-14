English العربیه
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار:

امکان خرید میوه سال نو با کالا برگ فراهم است

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: امکان خرید میوه سال نو با کالا برگ در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛مهدی بختیاری زاده گفت: با توجه به افزایش اقلام و کالاهای اساسی قابل عرضه توسط کالا برگ؛ امکان خرید میوه سال نو نیز فراهم شده است.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده، تمامی غرف میوه و فرنگی میادین ۲۲ گانه و بازارهای محلی به سیستم کالابرگ متصل و بنری نیز جهت اطلاع شهروندان در بالای این غرف نصب شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: برهمین اساس شهروندان به غیر از ۱۱ قلم کالای اساسی قبلی، می توانند با کالابرگ از غرف میوه و سبزی و ماهی و میگو نیز خریدهای خود را انجام دهند.

وی بیان کرد: در طول یک هفته اخیر نیز با توجه به کیفیت بالای میوه سال نو، استقبال خوبی از سوی شهروندان چه به صورت خرید با کالابرگ و یا به صورت عادی شده است.

مهدی بختیاری زاده یادآور شد: در حال حاضر  قیمت هر کیلوگرم سیب تنظیم بازاری به قیمت ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلوگرم پرتقال تامسون نیز به قیمت ۹۰ هزار تومان در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار عرضه می شود.

وی تاکید کرد: شهروندان بدون دغدغه به هراندازه ای که بخواهند می توانند میوه سال نو را با کالابرگ و یا بدون آن بدون هیچ محدودیتی تهیه کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
