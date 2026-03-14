امکان خرید میوه سال نو با کالا برگ فراهم است

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: امکان خرید میوه سال نو با کالا برگ در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛مهدی بختیاری زاده گفت: با توجه به افزایش اقلام و کالاهای اساسی قابل عرضه توسط کالا برگ؛ امکان خرید میوه سال نو نیز فراهم شده است.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده، تمامی غرف میوه و فرنگی میادین ۲۲ گانه و بازارهای محلی به سیستم کالابرگ متصل و بنری نیز جهت اطلاع شهروندان در بالای این غرف نصب شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ادامه داد: برهمین اساس شهروندان به غیر از ۱۱ قلم کالای اساسی قبلی، می توانند با کالابرگ از غرف میوه و سبزی و ماهی و میگو نیز خریدهای خود را انجام دهند.

وی بیان کرد: در طول یک هفته اخیر نیز با توجه به کیفیت بالای میوه سال نو، استقبال خوبی از سوی شهروندان چه به صورت خرید با کالابرگ و یا به صورت عادی شده است.

مهدی بختیاری زاده یادآور شد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب تنظیم بازاری به قیمت ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلوگرم پرتقال تامسون نیز به قیمت ۹۰ هزار تومان در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار عرضه می شود.

وی تاکید کرد: شهروندان بدون دغدغه به هراندازه ای که بخواهند می توانند میوه سال نو را با کالابرگ و یا بدون آن بدون هیچ محدودیتی تهیه کنند.

