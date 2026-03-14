در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
۱۷۴ دانشآموز و ۳۶ معلم شهید شدهاند/ ۱۲۰ مدرسه تخریب شد
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: از ابتدای حملات ۳۶ معلم فرهنگی و ۱۷۴ دانش آموز شهید شده اند. همچنین حدود ۱۶۰ نفر از دانش آموزان و معلمان در این حملات مجروح شده اند.
حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: آمار شهدای معلم و دانشآموزان در چند روز گذشته به حدود ۲۱۰ نفر رسیده است که در این بین ۳۶ معلم فرهنگی و ۱۷۴ دانش آموز شهید شده اند. همچنین حدود ۱۶۰ نفر از دانش آموزان و معلمان در این حملات مجروح شده اند.
وی افزود: همچنین یک کانون فرهنگی‑تربیتی در خمین تخریب شد.۳ سالنهای ورزشی در منطقه ۱۵ تهران و در شیراز و اراک تخریبشده است.همچنین بیش از ۳۱ مرکز اداری نیز در کشور دچار آسیب شده اند.
صادقی در ادامه تصریح کرد: مدارس تخریبی تا کنون حدود ۱۲۰ واحد آموزشی بر اثر حملات بوده است. اگر بخواهیم فهرست مدارسی را که آسیبهای جزئیتری دیدهاند لیست کنیم، بیش از ۴۰۰ مدرسه از شکستن شیشه و تخریبهای ظاهری و جزئی رنج میبرند. در عین حال، تخریب کامل فضاهای ورزشی، اردویی و فرهنگی، بهویژه فضاهای جدید، در این حمله جنایتکارانه دشمن بهطور جدی آسیب دیده است.
صادقی توضیح داد: این حملات نشان دهنده یکی از فجیع ترین اتفاقات قرن است و آن گونه که کشورهای غربی اذعان می کنند پس از جنگ ویتنام چنین فاجعه ای رخ نداده بود و این فاجعه جهان را در شوک فرو برد. وزارت آموزش و پرورش با فرهنگی که در مردم و نسلهای آینده پرورش داده است، ابایی از حملات دشمن ندارد و محکم و قاطعانه در برابر این جنایات ایستادگی میکند و دوباره ایران و مدارس را خواهد ساخت.
به گفته وی، مدارس از امنترین مکانهای جهان به شمار میآیند؛ جایی که محل تحصیل علم است و امن ترین فضاهای هر کشوری محسوب می شود. بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی، این فضاها هدف حمله قرار نمیگیرند.ما در طی این سال ها ظرفیت مدارس را در اختیار تمام افراد نیازمند قرار دادیم؛ از مردم عادی تا کسانی که در کارهای عامالمنفعه، خیرات، پایگاههای صلواتی و سایر فضاهای آموزشی فعالیت میکنند. آموزش و پرورش با تمام ظرفیتهای خود، استوار در میدان مبارزه است و در کنار مردمی که جانانه به پای انقلاب میشتابند، ایستاده است.
صادقی درباره اسکان مردم جنگ زده کشور در مدارس نیز گفت: وزیر محترم بهصراحت اعلام کردند، مدارس را بهروی مردم باز کنید؛ هرچند موارد درخواست اسکان بهصورت مستقیم کمتر رخ داده است و بیشتر افراد با توجه به شرایط، در منازل خود در شهرهای دیگر ساکن میشوند. اما در هر صورت مدارس به روی خانوادهها باز است.
وی در پایان گفت: آقای وزیر تأکید کردهاند که فضاهای آموزشی، اردوگاهها و خانههای معلمان تحت هیچ شرایطی بسته نباشند؛ این مکانها هم برای معلمان و هم برای مردم عادی که نیاز به سرپناه دارند، در دسترس است.