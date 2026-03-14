به گزارش ایلنا، پلیس امنیت عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای از دستگیری تعداد ۵۴ نفر از افراد شرور سلطنت طلب و جاسوس خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پلیس امنیت عمومی فراجا در ۷۲ ساعت گذشته با همکاری جوامع اطلاعاتی و قوه قضاییه، با انجام اقدامات ویژه اطلاعاتی ضربات سختی به سازمان جرم سلطنت طلبان و جاسوسان وارد نمود و موفق گردید تعداد ۵۴ نفر از افراد شرور سلطنت طلب که به عنوان لیدر و محرک اصلی اغتشاشات به اموال هموطنان عزیز و اموال عمومی تعرض می‌کردند و قصد ایجاد آشوب در جامعه را داشتند، دستگیر و تعداد ۲ نفر از جاسوسان که اقدام به ارسال موقعیت جغرافیایی اماکن مهم و اهداف مورد نظر دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به سرویس‌های جاسوسی موساد و همچنین تصویربرداری از مناطق ممنوعه و محل‌هایی که مورد اصابت موشک‌های رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار واقع شده بودند و به رسانه‌های ضدایرانی ارسال کرده بودند را دستگیر کند.

در این عملیات‌ها تعداد یازده نفر از افراد شرور سلطنت طلب که در مقابل پلیس مقاومت کردند، به حکم قانون زمین گیر و تعداد ۳ قبضه سلاح گرم، ۷۶ قبضه سلاح سرد، یک عدد نارنجک دستی و مقادیر قابل توجهی مهمات جنگی را کشف نمایند.

