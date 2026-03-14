پلیس امنیت عمومی فراجا اعلام کرد؛
در ۷۲ ساعت گذشته ۵۴ جاسوس سلطنتطلب دستگیر شدند
به گزارش ایلنا، پلیس امنیت عمومی فراجا در اطلاعیهای از دستگیری تعداد ۵۴ نفر از افراد شرور سلطنت طلب و جاسوس خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پلیس امنیت عمومی فراجا در ۷۲ ساعت گذشته با همکاری جوامع اطلاعاتی و قوه قضاییه، با انجام اقدامات ویژه اطلاعاتی ضربات سختی به سازمان جرم سلطنت طلبان و جاسوسان وارد نمود و موفق گردید تعداد ۵۴ نفر از افراد شرور سلطنت طلب که به عنوان لیدر و محرک اصلی اغتشاشات به اموال هموطنان عزیز و اموال عمومی تعرض میکردند و قصد ایجاد آشوب در جامعه را داشتند، دستگیر و تعداد ۲ نفر از جاسوسان که اقدام به ارسال موقعیت جغرافیایی اماکن مهم و اهداف مورد نظر دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به سرویسهای جاسوسی موساد و همچنین تصویربرداری از مناطق ممنوعه و محلهایی که مورد اصابت موشکهای رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار واقع شده بودند و به رسانههای ضدایرانی ارسال کرده بودند را دستگیر کند.
در این عملیاتها تعداد یازده نفر از افراد شرور سلطنت طلب که در مقابل پلیس مقاومت کردند، به حکم قانون زمین گیر و تعداد ۳ قبضه سلاح گرم، ۷۶ قبضه سلاح سرد، یک عدد نارنجک دستی و مقادیر قابل توجهی مهمات جنگی را کشف نمایند.