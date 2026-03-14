تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیاردی برای کمک اورژانسی به نیازمندان

براساس اعلام کمیته امداد برای کمک اورژانسی به نیازمندان و مددجویان اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومانی اختصاص یافته است.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، علی بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره)، با تشریح اقدامات این نهاد برای مقابله با شرایط بحرانی و اضطراری اظهار داشت: در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای فوری هموطنان، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب یک مرحله کمک موردی، جهت ارائه خدمات فوری و اورژانسی به مددجویان و همچنین نیازمندان غیر تحت حمایت تخصیص یافت. 

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و لزوم حمایت از مناطق آسیب‌دیده، افزود: این اعتبار با هدف رفع گره‌های معیشتی و درمانی فوری پیش‌بینی شده است تا افرادی که در شرایط کنونی دچار اضطرار شده‌اند، از چتر حمایتی این نهاد بهره‌مند شوند. 

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از برنامه‌ریزی برای تداوم این حمایت‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر واریز مرحله اول، فرآیند کارسازی و عملیاتی کردن مرحله دوم ارسال اعتبار نیز آغاز شده است. این مرحله به طور خاص برای استان‌هایی که در جریان درگیری‌های اخیر و جنگ دچار خسارت شده‌اند، ارسال خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی و بازسازی توانمندی خانواده‌ها در این مناطق تسریع گردد. 

بحیرایی در پایان تأکید کرد: کمیته امداد با تمام ظرفیت‌های خود در کنار مردم آسیب‌دیده ایستاده است و تلاش می‌کند با تخصیص اعتبارات اورژانسی، اجازه ندهد دشواری‌های ناشی از جنگ، معیشت خانواده‌های بی‌بضاعت و نیازمندان را با مخاطره جدی مواجه کند.

