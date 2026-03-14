راهاندازی سامانه ۱۸۱۱ برای رسیدگی به آسیبدیدگان جنگ رمضان در تهران
سامانه ۱۸۱۱ برای رسیدگی به آسیبدیدگان جنگ رمضان در تهران راهاندازی شد.
به گزارش ایلنا، میثم مظفر عضو شورای اسلامی شهر تهران از اقدامات سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران و راه اندازی تلفن ۱۸۱۱ و شهرداریهای نواحی تهران مبنی بر پاسخگویی به شهروندان درخصوص آسیبهای جنگ خبر داد.
مظفر کارکردهای مرکز حامی شهر تهران به شماره تماس ۱۸۱۱ را به شرح ذیل اعلام کرد؛
شهروندان عزیز تهرانی میتوانند با تماس با شماره ۱۸۱۱ و یا مراجعه حضوری به نواحی شهرداری و پایگاههای ویژه مدیریت بحران نسبت به اعلام و پیگیری موارد زیر اقدام کنند:
حمایت روانی اجتماعی
برای دریافت حمایتهای روانی و مشاوره روانشناسی همشهریان عزیز میتوانند به شماره ۴۰۳۰ تماس بگیرند. درصورت تشخیص مشاوران ۴۰۳۰ به نیاز به مداخلات بیشتر کارشناسان شما را به مراکز جامع سلامت وزارت بهداشت معرفی خواهند کرد.
همچنین به صورت مستمر روانشناسان داوطلب در چادرهای طرح جهادی حامی حضور دارند.
مداخلات و غربالگری روانی اجتماعی در هتلهای محل اسکان آسیبدیدگان توسط متخصصان ارایه میشود. افراد بعد از غربالگری درصورت نیاز به مداخلات بیشتر به مرکز حضوری معرفی و تا پایان مراحل درمان خدمات به صورت رایگان ارائه میشوند.
ضمنا در دقایق و ساعات اولیه حمله، روانشناسان و مشاوران سازمان بهزیستی در محل اصابت حضور پیدا کرده و کمکهای اولیه روانشناسی ارائه میدهند.
پاکسازی معابر
با مدیریت شهرداری نواحی و با کمک گروههای مردمی داوطلب، گروههای جهادی و داوطلبان دوام اقداماتی نظیر پاکسازی منازل شهروندان، جابجایی لوازم، پاکسازی معابر و نصب نایلون (در صورت نبود شیشه) انجام میگردد.
ارزیابی خسارات وارده به منازل
شهروندان تهرانی در صورت آسیب دیدگی منازل مسکونی با مراجعه به شهرداری نواحی و یا تماس با شماره ۱۸۱۱ اقدام به ثبت شرایط منزل خود نمایند. در ادامه پس از تشکیل پرونده، تیمهای ارزیابی در محل حضور یافته، ضمن ارزیابی شرایط ساختمان، نسبت به انجام تعمیرات جزئی یا کلی، مقاومسازی و تخریب و نوسازی اقدام خواهند نمود.
ارزیابی خسارات وارده به خودروها
بسیاری از خودروها که در مجاورت مراکز اصابت بودهاند دچار آسیبهای جزئی و کلی شده اند. شهروندان میتوانند با مراجعه به شهرداری نواحی و یا پایگاههای ویژه مدیریت بحران مناطق مراجعه و با کسب امضای مدیر بحران منطقه یا شهرداری ناحیه و تأیید کلانتری منطقه و عکاسی از خودرو و محل حادثه، وارد روند ارزیابی خسارات توسط شرکت بیمه ایران شوند.
لازم به ذکر است پرداخت مبالغ پس از تأیید کارشناس بیمه و تأمین نقدینگی توسط دولت از طریق شرکت بیمه ایران صورت خواهد پذیرفت.
اسکان اضطراری
به گزارش شهر، شهروندانی که منازل آنها به نحوی آسیب دیدهاند که دیگر امکان سکونت برای آنها فراهم نیست میتوانند با مراجعه به شهرداری نواحی و یا پایگاههای ویژه مدیریت بحران و یا تماس با شماره ۱۸۱۱ وضعیت خانه خود را گزارش دهند و پس از هماهنگی لازم، امکان اسکان اضطراری شهروندان در هتلهای مختلف شهر به همراه تأمین صبحانه، ناهار، شام و میان وعده فراهم خواهد شد.