انجام ۸۶۰ دیالیز و ۸۵ شیمیدرمانی برای میهمانان در مازندران
در پی حمله رژیم متجاوز صهیونیستی و آمریکا و افزایش حضور هموطنان در استانهای امن کشور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تداوم بیوقفه خدمات درمانی در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در روزهای اخیر ۸۶۰ دیالیز و ۸۵ شیمیدرمانی برای میهمانان استان مازندران انجام شده و همزمان برای تقویت زیرساختهای درمانی، ۵ دستگاه دیالیز به مرکز درمانی غرب مازندران در بیمارستان تنکابن اختصاص داده شد.
محمدصادق رضایی تصریح کرد: در روزهایی که کشور تحت تأثیر حملات و اقدامات خصمانه رژیم متجاوز صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و بخشی از هموطنان برای آرامش و ادامه روند زندگی و درمان خود به استانهای شمالی کشور سفر کردهاند، نظام سلامت مازندران با بسیج همه ظرفیتها تلاش کرده است که خدمات درمانی بدون وقفه در اختیار مردم و میهمانان قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این باره اظهار داشت: طبق پیش بینی صورت گرفته از نخستین ساعات افزایش حضور هموطنان در استان، ارائه خدمت ویژه در بیمارستانها، مراکز درمانی، داروخانهها و بخشهای تخصصی در دستور کار قرار گرفت تا هیچیک از بیماران، بخصوص بیماران خاص، در روند درمان خود با وقفه روبرو نشوند.
وی با تأکید بر اهمیت تداوم درمان بیماران خاص، افزود: بیماران دیالیزی و مبتلایان به سرطان از جمله گروههایی هستند که حتی در شرایط بحران نیز درمان آنان نباید متوقف شود و در همینباره در روزهای اخیر ۸۶۰ دیالیز برای بیماران کلیوی و ۸۵ شیمیدرمانی برای بیماران مبتلا به سرطان از میان میهمانان حاضر در استان در مراکز درمانی مازندران انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، همچنین از تقویت زیرساختهای درمانی غرب استان خبر داد و گفت: برای افزایش ظرفیت پاسخگویی به بیماران بومی و میهمانان، ۵ دستگاه دیالیز در مرکز درمانی غرب مازندران در بیمارستان تنکابن به بهرهبرداری رسیده است تا خدماترسانی به بیماران دیالیزی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
دکتر رضایی با اشاره به روحیه ایثارگرانه کادر سلامت استان، تصریح کرد: پزشکان، پرستاران، کارشناسان بهداشت، کارکنان دارویی و نیروهای اورژانس در سراسر مازندران با همه توان در حال خدمترسانی هستند و اجازه نخواهند داد در وضع حساس کنونی، خللی در ارائه خدمات درمانی به مردم ایجاد شود.
وی تأکید کرد: امروز بیمارستانها و مراکز درمانی مازندران به سنگری برای پاسداری از سلامت مردم تبدیل شدهاند و گروه سلامت استان با روحیهای جهادی تلاش میکنند که چراغ درمان و امید برای مردم و میهمانان این استان، حتی در سختترین روزها نیز روشن بماند.