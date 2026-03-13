معاون اورژانس تهران در گفتوگو با ایلنا:
۴۸۶ نفر از ابتدای جنگ تحمیلی در استان تهران به شهادت رسیدند؛ ۵۱۵۲ نفر مصدوم شدند
معاون فنی اورژانس تهران اعلام کرد: از آغاز حملات استان تهران، ۴۸۶ نفر به شهادت رسیدهاند و ۵۱۵۲ نفر نیز مصدوم شدهاند.
اسماعیل فراهانی، معاون فنی اورژانس تهران در خصوص تازه ترین آمار از حملات در استان تهران به خبرنگار ایلنا گفت: اورژانس استان تهران در این شرایط با بهرهگیری از تمام توان و ظرفیت موجود، از زمان آغاز حملات که از ۹ اسفند ماه آغاز شد، در تمام نقاط استان بهصورت کامل در آمادهباش قرار دارد.
وی افزود: هر جا که حملهای اتفاق میافتد و مورد اصابت واقع می شود همکارا ن ما بلافاصله با موتورلانس، آمبولانس یا اتوبوس آمبولانس به محل حادثه میرسند و اقدامات اولیه فوریتهای پزشکی را در صحنه برای مجروحان انجام میدهند. در خصوص انتقال مصدومان به بیمارستان نیز همکاران بلافاصله پس از وقوع حادثه، افراد را به مراکز درمانی منتقل میکنند.
معاون فنی اورژانس تهران خاطرنشان کرد: از آغاز حملات تا به امروز، در مجموع ۵٬۱۵۲ نفر در استان تهران مصدوم شدهاند. از این تعداد، ۴٬۲۱۸ نفر به بیمارستانها منتقل شدهاند و ۹۳۴ نفر در محل حادثه تحت درمان اولیه قرار گرفتهاند. همچنین ۴۸۶ نفر در استان تهران بر اثر حملات شهید شده اند.
فراهانی گفت: در عملیات آواربرداری و جستجو‑نجات، همکاران ما در جمعیت هلال احمر، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با زحمت فراوان در صحنههای سنگین حضور دارند و تلاش میکنند تا افراد زیر آوار را پیدا و نجات دهند.
وی اضافه کرد: برای این منظور، آمبولانسهای مستقر در محل آمادهاند تا در صورت خروج فردی از زیر آوار و مصدوم شدن، بلافاصله اقدامات اولیه پزشکی را انجام داده و او را به بیمارستان منتقل کنند. تیمهای امدادی ما همواره در خدمت هستند. اورژانس نیز بهطور مستمر در حال تلاش است تا هرگاه موقعیتی تحت اصابت قرار گیرد، در کوتاهترین زمان ممکن به صحنه برسد و خدمات اورژانسی لازم را ارائه دهد.