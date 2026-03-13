رئیس جمعیت هلالاحمر اعلام کرد:
آخرین گزارش ارزیابی خسارت جنگ به مراکز غیرنظامی در کشور؛ آسیب به بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با اشاره به آخرین آمارهای ثبتشده اظهار داشت: تاکنون ۲۴ هزار و ۵۳۱ واحد غیرنظامی در بخشهای مختلف دچار آسیب شدهاند که از این میان ۱۹ هزار و ۷۷۵ واحد مسکونی خسارت دیده است. این آمار نشان میدهد بخش قابل توجهی از خسارات مستقیماً متوجه خانهها و زندگی مردم شده است. همچنین ۴ هزار و ۵۱۱ واحد تجاری نیز آسیب دیدهاند که میتواند پیامدهای اقتصادی و معیشتی قابل توجهی برای ساکنان این مناطق به همراه داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به آسیب دیدن زیرساختهای حوزه سلامت افزود: در جریان این حوادث ۱۶۰ مرکز درمانی، دارویی، بهداشتی و اورژانسی نیز آسیب دیدهاند؛ مراکزی که همواره در خط مقدم ارائه خدمات پزشکی و نجات جان بیماران قرار دارند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با ابراز تأسف از خسارات وارد شده به بخش آموزش کشور گفت: بر اساس گزارشهای دریافت شده، ۶۹ مدرسه وابسته به آموزش و پرورش دچار آسیب شدهاند و در پی این حوادث ۱۵۴ نفر شهید و ۱۹۵ نفر از معلمان و دانشآموزان مجروح شدهاند؛ آماری که نشاندهنده عمق تأثیر این حادثه بر جامعه آموزشی کشور است.
کولیوند همچنین از خسارات وارد شده به زیرساختهای امدادی خبر داد و افزود: ۱۶ مرکز هلالاحمر دچار آسیب شدهاند و ۲۱ دستگاه خودروی عملیاتی امداد و نجات به همراه ۱۹ دستگاه آمبولانس هلالاحمر و اورژانس نیز خسارت دیدهاند.
وی تاکید کرد: در جریان عملیات امدادرسانی ۷ نفر از نیروهای امدادی در شهرهای تهران، مهاباد و خمین مجروح شدهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر در ادامه با اشاره به ایثار نیروهای امدادی تصریح کرد: در این حوادث یک نفر از امدادگران فداکار هلالاحمر به نام حمیدرضا جهانبخش از استان اصفهان به شهادت رسید؛ امدادگری که در مسیر خدمت و نجات جان هموطنان خود جانش را فدا کرد.
وی همچنین با اشاره به خسارات وارد شده به جامعه پزشکی کشور گفت: در جریان این حوادث ۱۲ نفر از کادر درمان به شهادت رسیده و ۷۸ نفر دیگر نیز مجروح شدهاند؛ نیروهایی که همواره در خط مقدم حفاظت از سلامت مردم حضور دارند.
کولیوند در ادامه با اشاره به حملات انجام شده به برخی زیرساختهای حیاتی از جمله ذخایر سوختی در تهران و چند شهر دیگر کشور تأکید کرد که این اقدامات علاوه بر ایجاد خسارات زیرساختی، میتواند پیامدهایی برای خدمات شهری و امدادرسانی نیز به همراه داشته باشد و تیمهای امدادی و عملیاتی در آمادهباش کامل برای مدیریت پیامدهای احتمالی قرار دارند.
وی در پایان با تأکید بر ادامه عملیات امدادرسانی و ارزیابی خسارات خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر با تمام توان در کنار مردم آسیبدیده حضور دارد و تیمهای امدادی و عملیاتی در سراسر کشور در حال ارائه خدمات و کمکرسانی هستند تا بخشی از آلام مردم کاهش یابد.