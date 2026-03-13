معاون دانشگاه تهران:
دو هفته باقی مانده تا آخر سال مشمول تقویم آموزشی دانشگاه نیست
به گزارش ایلنا، محمود کمرهای گفت: دو هفته باقی مانده تا اخر سال مشمول تقویم آموزشی دانشگاه نیست و دانشگاه تهران نیز نه کلاس حضوری دارد و نه کلاس مجازی.
وی افزود: استادها می توانند درسهای خود را به صورت آفلاین در اختیار دانشجویان قرار دهند و اگر سوالی داشتند؛ جلسات گروهی با هماهنگی تشکیل دهند؛ اما نه اجباری برای استاد است و نه اجباری برای دانشجو.