دو هفته باقی مانده تا آخر سال مشمول تقویم آموزشی دانشگاه نیست

به گزارش ایلنا، محمود کمره‌ای گفت: دو هفته باقی مانده تا اخر سال مشمول تقویم آموزشی دانشگاه نیست و دانشگاه تهران نیز نه کلاس حضوری دارد و نه کلاس مجازی.

وی افزود: استادها می توانند درس‌های خود را به صورت آفلاین در اختیار دانشجویان قرار دهند و اگر سوالی داشتند؛ جلسات گروهی با هماهنگی تشکیل دهند؛ اما نه اجباری برای استاد است و نه اجباری برای دانشجو.

انتهای پیام/