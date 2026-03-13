تداوم تأمین تجهیزات پزشکی با وجود خسارات وارد شده به برخی زیرساختها
با وجود خساراتی که در پی حملات اخیر به برخی زیرساختهای فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور وارد شده، اقدامات جایگزین و ساماندهی مجدد امکانات موجب شده روند تأمین اقلام شد.
به گزارش ایلنا، در جریان حملات اخیر آمریکایی_ صهیونیستی که برخلاف موازین و قواعد بینالمللی برخی زیرساختهای صنعتی کشور را هدف قرار داد، بخشهایی از فضاهای عملیاتی، انبارها و تأسیسات پشتیبانی تعدادی از مجموعههای فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی دچار آسیب شده است.
با وجود این خسارات، فعالیتهای مرتبط با تأمین و توزیع تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی متوقف نشده و با مدیریت شرایط و بهرهگیری از ظرفیتهای جایگزین، روند ارسال اقلام پزشکی به بیمارستانها و مراکز درمانی همچنان ادامه دارد.
بررسیهای اولیه نشان میدهد خوشبختانه در این حملات آسیبی به کارکنان و نیروهای شاغل در این مجموعهها وارد نشده و تمامی پرسنل در سلامت کامل به سر میبرند.
فعالان حوزه تجهیزات پزشکی با ساماندهی مجدد امکانات، انتقال بخشی از فعالیتها به بخشهای ایمن و استفاده از ظرفیت سایر واحدهای همکار، مانع از ایجاد اختلال در روند تأمین اقلام مورد نیاز نظام سلامت شدهاند.
به گزارش ایفدانا، تأمین مستمر تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی در اولویت قرار دارد و روند پایش تولید، آمادهسازی و توزیع این اقلام با دقت ادامه دارد تا ارائه خدمات درمانی به بیماران بدون وقفه دنبال شود.