به گزارش ایلنا، در جریان حملات اخیر آمریکایی_ صهیونیستی که برخلاف موازین و قواعد بین‌المللی برخی زیرساخت‌های صنعتی کشور را هدف قرار داد، بخش‌هایی از فضاهای عملیاتی، انبارها و تأسیسات پشتیبانی تعدادی از مجموعه‌های فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی دچار آسیب شده است.

با وجود این خسارات، فعالیت‌های مرتبط با تأمین و توزیع تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی متوقف نشده و با مدیریت شرایط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جایگزین، روند ارسال اقلام پزشکی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی همچنان ادامه دارد.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد خوشبختانه در این حملات آسیبی به کارکنان و نیروهای شاغل در این مجموعه‌ها وارد نشده و تمامی پرسنل در سلامت کامل به سر می‌برند.

فعالان حوزه تجهیزات پزشکی با ساماندهی مجدد امکانات، انتقال بخشی از فعالیت‌ها به بخش‌های ایمن و استفاده از ظرفیت سایر واحدهای همکار، مانع از ایجاد اختلال در روند تأمین اقلام مورد نیاز نظام سلامت شده‌اند.

به گزارش ایفدانا، تأمین مستمر تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی در اولویت قرار دارد و روند پایش تولید، آماده‌سازی و توزیع این اقلام با دقت ادامه دارد تا ارائه خدمات درمانی به بیماران بدون وقفه دنبال شود.

