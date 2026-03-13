پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا به شرح زیر است:
بسمه تعالی
《وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِنْ لَا تَشْعُرُونَ》
(سوره بقره، آیه ۱۵۴)
بیست و دوم اسفندماه، روز بزرگداشت شهداست؛ پاسداشت یاد برگزیدگان و طاهرانی که خداوند نیکوترین رجعت را برای آنان ارزانی داشت و خوان نعمت الهی و آرامش ابدی را مقابلشان گشود.
روز بزرگداشت شهدا امسال رنگ و بوی شهادت و حماسه به خود گرفته است؛ از یک سو با روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان تقارن دارد و از سویی دیگر ملت نستوه، مقاوم و دلیر ایران در جنگ تحمیلی رمضان بهسر میبرند و داغدار شهادت قائد امت اسلامی و رهبر عزت و آزادگی حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (قدس سره)، فرماندهان دلیر، فرشتگان میناب، سربازان وطن، ملوانان غیور، زنان،مردان و کودکان بیگناه هستند که شهادت مظلومانه آنان پایه سست استکبار جهانی را به لرزه درآورده است.
به یقین حرمت خون پاک شهیدان، گریبان آمریکای جنایتکار ، رژیم غاصب صهیونی و حامیان مستکبر آنان در هر سنگر و نقابی را خواهد گرفت و به حول و عنایت الهی و با زعامت دوراندیشانه رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (دامت برکاته) صبح ظفر نزدیک است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس ماموریت ذاتی خود که به آن مفتخر است، در کنار جامعه معزز ایثارگری ایستاده و همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید نمودند، خدمت شایسته به خانواده شهدا و جانبازان جنگ رمضان در اولویت فعالیتهای آن قرار دارد.
در این روز بابرکت که به نام عزیزترین بندگان خدا مزین شده است، ضمن درود به ارواح پاک و مطهر شهیدان به ویژه امام شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، امید است به یاری پروردگار متعال خادمان و سربازان جان برکف ایران اسلامی که تا پای جان و استوار برای دفاع از میهن ایستادهاند، سلامت و سربلند باشند.
همچنین همزمان با روز جهانی قدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران به نیابت از خانواده معزز شهدا و ایثارگران معزز از آحاد ملت عزیز و همیشه در صحنه جهت حضور در راهپیمایی باشکوه دعوت به عمل می آورد. بیشک حضور پرشور و آگاهانه ملت شریف ایران در راهپیمایی روز قدس نه فقط تجدید بیعت با آرمانهای بلند امام راحل و رهبر شهید است، بلکه فریاد رسای ملت ایران در اعلام تنفر از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا جنایتکار علیه میهن اسلامی خواهد بود.