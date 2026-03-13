بیانیه سازمان عقیدتی سیاسی فراجا پس از نخستین پیام رهبر انقلاب اسلامی
با درک مفاهیم عمیق ترسیمشده در این پیام که فرمان فرمانده کل قواست، حرکت در مسیر تحقق منویات معظمله در صدر اقدامات خود و به صورت مستمر نصبالعین وظایف راهبردی خود میدانیم.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، سازمان عقیدتی سیاسی فراجا پس از انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب، با صدور بیانیه ای تاکید کرد که رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای(مدظله العالی) را «فصلالخطاب» و نشان دهنده مسیری روشن برای تحقق آرمان بزرگ تربیت پلیس در تراز انقلاب اسلامی است.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
یَـٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِی ٱلأَمرِ مِنکُم
رهنمودهای هوشمندانه و نخستین پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای(مدظله العالی)، برای سازمان عقیدتی سیاسی فراجا که وظیفه تربیت پلیس در تراز انقلاب اسلامی را دارد «فصلالخطاب» و نشان دهنده مسیری روشن برای تحقق این آرمان بزرگ است.
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با درک مفاهیم عمیق این پیام حکیمانه، حرکت در مسیر تحقق منویات معظمله را در صدر وظایف خود و به طور مستمر نصبالعین راه خود میداند.
این باور قلبی ماست که معنویت، پلیس جمهوری اسلامی ایران را با تمامی پلیس های دنیا متمایز ساخته است، پلیسی که فدایی ملت است، پلیسی که از آرامش، سلامت و جان خود می گذرد برای تامین امنیت جامعه اسلامی، و این مهم را در تمامی ایام و بحران ها نشان داده است، پلیسی که پرورش یافته مکتب عاشوراست و جان دادن در این راه مقدس را برای خود افتخار و فوض عظیم می داند.
در اجرای فرامین فرمانده کل قوا فرماندهان و کارکنان مؤمن و انقلابی فراجا با تکیه بر ایمان و ولایت مداری، اعلام می دارد تا قطره خونی در رگ های ما جریان دارد مطیع امر رهبر عزیز تر از جانمان هستیم و این ولایتمداری را پاسخ عملی به فراخوان مقام معظم رهبری میداند.
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اعلام بیعت و سربازی، محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، عزت اسلام و مسلمین و نابودی مستکبران و دشمنان اسلام به خصوص رژیم منحوس صهیونیست را از خداوند متعال مسئلت می نماید.
سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران