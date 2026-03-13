بارش برف در ارتفاعات جاده چالوس، هراز و فیروزکوه
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از تردد روان در محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: در ارتفاعات برخی جاده های شمالی از جمله چالوس، هراز و فیروزکوه بارش برف گزارش شده است.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ ناصر قلینیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز جمعه ۲۲ اسفند اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
وی افزود: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه در ارتفاعات دارای بارش برف هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شدهاند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در برخی محورهای استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، تهران، مازندران، مرکزی، کردستان و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده است.
به گفته سرهنگ قلینیا، همچنین در برخی محورهای استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، یزد، اصفهان، قم، البرز و فارس بارش باران جریان دارد.
وی درباره محورهای مسدود غیرشریانی هم گفت: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت در حال حاضر مسدود است.
وی همچنین از انسداد فصلی برخی محورهای کشور خبر داد و گفت: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود است.