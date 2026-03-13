بارش برف در ارتفاعات جاده چالوس، هراز و فیروزکوه

وی افزود: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه در ارتفاعات دارای بارش برف هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، تهران، مازندران، مرکزی، کردستان و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده است.

به گفته سرهنگ قلی‌نیا، همچنین در برخی محورهای استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، یزد، اصفهان، قم، البرز و فارس بارش باران جریان دارد.

وی درباره محورهای مسدود غیرشریانی هم گفت: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت در حال حاضر مسدود است.

وی همچنین از انسداد فصلی برخی محورهای کشور خبر داد و گفت: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود است.