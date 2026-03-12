شهادت ۵ دانشجوی دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران با صدور پیامی، شهادت مظلومانه پنج تن از دانشجویان این مجموعه آموزشی را در حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تسلیت گفت.
بسم ربّالشهداء و الصدّیقین
شهادت مظلومان پنج تن از دانشجویان عزیز دانشگاه تهران در حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار را به خانواده گرامی آن شهیدان، دانشجویان عزیز، استادان و اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران تسلیت میگویم.
شهادت، پایان افتخارآمیزی برای زندگی و نشانهای از شایستگیهای روحی و معنوی شهیدان عزیز است. در طول تاریخ دانشگاه تهران، در مبارزه با استکبار، در جنبشهای اصیل دانشجویی، در ایام پیروزی انقلاب اسلامی، در دوران دفاع مقدس و پس از آن در دورههای مختلف، دانشجویان زیادی با بذل جان خویش، یادگارهای زرینی بر صحایف افتخار تاریخ این سرزمین افزودهاند و تاریخ دانشگاه را نیز با حماسه و افتخار مزیّن کردهاند.
جانهای پاکی که در این جنگ ناجوانمردانه به سوی ملکوت پر کشیدند، از جمله دانشجویان شهید دانشگاه تهران که در نقاط مختلف کشور به این فیض عظیم نائل شدند، از زمره پاکان و نیکانی بودند که در طلاییترین دوران زندگی علمی خویش، خریدار بهتری برای گوهر گرانبهای جان خویش یافتند و اکنون در ملکوت الهی، عند ربّهم یرزقوناند.
با دریغ و اندوه فراوان، ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت این دانشجویان عزیز، برای این شهیدان والامقام جامعه دانشجویی، آرزوی علوّ درجات و برای خانواده گرانقدرشان صبر و اجر از خداوند مسالت میکنم.