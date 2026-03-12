اطلاعیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ویژه تاکسیرانان آسیب دیده در جنگ رمضان

اطلاعیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ویژه تاکسیرانان آسیب دیده در جنگ رمضان
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ویژه تاکسیرانان آسیب دیده در جنگ رمضان اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد،به اطلاع تاکسیرانان محترم شهر تهران می رساند:

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در راستای ادای دین به خدمات ارزشمند تاکسیرانان و با هدف جبران خسارات وارده به خودروهای ایشان در دوران جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی علیه میهن عزیزمان، تسهیلات حمایتی را در نظر گرفته است.

لذا تاکسیرانان ارجمندی که خودروی ایشان در دوران جنگ رمضان دچار آسیب و سانحه شده است می توانند اطلاعات خودرو خود را به مدیران مناطق تاکسیرانی یا سرپرستان خطوط و پایانه ها ارسال نمایند.

مراتب پس از جمع بندی اطلاعات و بررسی لازم در اولین فرصت نسبت به جبران خسارت توسط سازمان تاکسیرانی اقدام خواهد شد.

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران

 

