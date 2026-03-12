پرونده حج تمتع ۱۴۰۴ بسته شد
کد خبر : 1761360
آخرین گروه حجاج ایرانی روز گذشته با بدرقه مقامات ایرانی و سعودی، از گذرگاه مرزی عرعر عربستان را ترک کردند.
به گزارش ایلنا، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی اعلام کرد آخرین گروه از زائران ایرانی دیروز چهارشنبه پس از مراسم استقبال و پذیرایی، با همکاری مسئولان ایرانی و سعودی از گذرگاه مرزی «عرعر» خارج و وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند.
عنایتی ضمن قدردانی از هماهنگیها و تسهیلات فراهمشده توسط مقامات پادشاهی عربستان، کنسولگری ایران در جده و سازمان حج و زیارت ایران، این همکاریها را نشانهای از حسن نگرش و احترام متقابل در روند برگزاری حج عنوان کرد.
با بازگشت این گروه، پرونده حج تمتع ۱۴۰۴ رسماً بسته شد.