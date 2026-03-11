فراخوان ارسال آثار هنری در خصوص فداکاری کادر درمان در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز درمانی

به گزارش ایلنا، معاونت اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام‌پزشکی کشور، فراخوان ارسال شعر، روایت واقعی، نقاشی، کاریکاتور، موسیقی و آواز در خصوص فداکاری و تلاش پزشکان و کادر درمان و امدادی در پی حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و کادر سلامت، منتشر کرده است.

در این فراخوان از علاقمندان دعوت شده است تا آثار خود را تا تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به آدرس دبیرخانه سازمان نظام پزشکی (تهران، خیابان امیر آباد شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، خ شانزدهم، پ ۱۱۹) و یا در پیام رسان‌های «بله» یا «ایتا» به شماره ۰۹۱۰۳۱۷۲۳۷۹ ارسال نمایند.

