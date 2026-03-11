بیانیه سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به منظور دعوت از آحاد مردم برای حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس، در متن بیانیه که برای دعوت از عموم مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس منتشر شده، آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ.

مردم انقلابی، شریف و آگاه ایران اسلامی

امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی قدس می رویم و برای حمایت از ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین آماده می شویم؛ که رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در تجاوزی آشکار، میهن اسلامی ما را مورد تعرض قرار داده است و پیشوای مسلمانان جهان، قائد امت، امام عزیز ما را به همراه خانواده شریفش مظلومانه و با دهان روزه به شهادت رساند و با حملات وحشیانه خود موجب شهادت جمعی از فرماندهان، مردم بی پناه و کودکان بی گناه و معصوم شد و جنایت دیگری علیه بشریت مرتکب گردیده است، هرچند که غیور مردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا کنون درسی فراموش نشدنی به این مستکبران داده اند و مجازات سخت آنان همچنان با قدرت ادامه دارد.

امسال با رهبری خلف شایسته و جانشین سیدالشهدا انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) در حالی روز قدس را برگزار خواهیم کرد که ملت قهرمان ایران اسلامی مقاوم و استوار در جنگی همه جانبه با این غده سرطانی، رژیم جعلی صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در حال نبرد هستند و جهان مبهوت این آزادگی و استقامت است؛ از این رو حضور شما ملت بصیر و همیشه در صحنه در ضد صهیونیستی ترین راهپیمایی یعنی روز جهانی قدس بسیار تعیین کننده و تغییر دهنده معادلات این جنگ و منطقه و گامی مهم و سرنوشت ساز در آزادی قدس شریف است.

سازمان عقیدتی سیاسی فراجا از عموم ملت هوشیار و زمان شناس ایران اسلامی، اقوام، شخصیت ها و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، به ویژه کارکنان انقلابی و بصیر انتظامی و خانواده های محترم آنان دعوت به عمل می آورد تا با حضور باشکوه و دشمن شکن در راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن بیعت با آرمان های امامین انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و اعلام حمایت همه جانبه از نیروهای مقتدر و قهرمان مسلح جمهوری اسلامی ایران، مایه امید و عزت جبهه اسلام به ویژه ملت مقاوم فلسطین و یاس و زبونی کافران و مستکبران زمان گردند و با اعلام انزجار از جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار،ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را به امید اضمحلال و نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی برآورند.

وعده همه ما روز جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در میدان انقلاب تهران و همزمان در سراسر کشور

سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

