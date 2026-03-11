به گزارش ایلنا، سردار احمد رضا رادان در برنامه تلویزیونی با اشاره به تحولات امنیتی و جنگ‌های ترکیبی دشمن در جریان تجاوز نظامی اخیر اظهار کرد: پیش از بیان اقدامات انتظامی در جنگ اخیر، لازم می‌دانم اشاره‌ای به دو جنگ قبلی داشته باشم جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی ـ آمریکایی جنگ تروریستی با ایادی صهیونیستی و در نهایت جنگ سوم که در واقع رویارویی مستقیم‌تر آمریکایی ـ صهیونیستی بود.

وی در ادامه با اشاره به روایتی از امام سجاد (ع) گفت: در دعایی از امام زین‌العابدین (ع) آمده است که «خدا را شکر که دشمنان ما از میان احمق‌ترین افراد هستند». به تعبیر من، اقدامات دشمن در این سه مقطع نیز ناشی از همین حماقت و خطای محاسباتی بود.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه دشمنان ما از احمق‌ترین‌ها هستند گفت: ۳ اقدام احمقانه صورت گرفت نخستین اقدام احمقانه دشمن طراحی یک جنگ کوتاه‌مدت ۱۲ روزه با استراتژی تبدیل جنگ به اغتشاش بود. تصور آنان این بود که با آغاز جنگ، انجام برخی ترور‌ها علیه فرماندهان و ایجاد فشار نظامی، نیرو‌های مسلح ایران دچار سردرگمی خواهند شد و مردم نیز به خیابان‌ها می‌آیند و شرایط داخلی کشور دچار آشوب می‌شود.

سردار رادان افزود: دلیل این اشتباه آن بود که آنان محاسبات سیستمی خود را با محاسبات سیستمی جمهوری اسلامی ایران یکسان فرض کردند. در بسیاری از ساختار‌های غربی اگر فرماندهان کشته شوند، سازمان دچار فروپاشی زودهنگام می‌شود و جامعه نیز تاب‌آوری کمی دارد.

وی ادامه داد:، اما در ایران شرایط متفاوت است. ساختار دفاعی کشور ما صرفاً یک ساختار اداری یا سازمانی نیست، بلکه مبتنی بر یک مکتب و نظام اعتقادی است و در رأس آن فرمانده معظم کل قوا قرار دارد که انسجام راهبردی نیرو‌های مسلح را تضمین می‌کند.

فرمانده فراجا با اشاره به رفتار مردم در شرایط جنگی گفت: نمونه این تفاوت را در همان جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم. در حالی که مردم برای سوخت در صف قرار می‌گرفتند، گروهی دیگر از مردم در کنار صف‌ها به پذیرایی و کمک به دیگران مشغول بودند.

وی افزود: در مقابل، در برخی نقاط رژیم صهیونیستی مانند حیفا، زمانی که حملاتی صورت گرفت، مردم برای تأمین سوخت با یکدیگر درگیر می‌شدند. این تفاوت نشان‌دهنده روحیه همبستگی و تاب‌آوری جامعه ایرانی است.

سردار رادان ادامه داد: پس از شکست سناریوی اول، دشمن به سراغ سناریوی دوم رفت یعنی تبدیل اغتشاش به جنگ. در این طرح قرار بود ابتدا در داخل کشور آشوب ایجاد شود و سپس با حمله به برخی اهداف، فضای ناامنی گسترش یابد.

وی گفت: در این مسیر اقدامات تروریستی نیز صورت گرفت و تعدادی از مردم، نیرو‌های پلیس و بسیج به شهادت رسیدند. با این حال مردم ایران بار دیگر با حضور گسترده خود در صحنه، این سناریو را نیز ناکام گذاشتند.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه به مرحله سوم طراحی دشمن اشاره کرد و گفت: در تحلیل نهایی دشمنان به این نتیجه رسیدند که مانع اصلی تحقق اهداف آن‌ها وجود رهبری در رأس نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: در محاسبات دشمن چنین تصور می‌شد که اگر رهبری هدف قرار گیرد، ساختار نظام دچار فروپاشی خواهد شد در حالی که آنان از درک ماهیت مکتبی نظام جمهوری اسلامی و پیوند عمیق مردم با این مکتب ناتوان بودند.

رادان با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در یکی از جلسات با مسئولان اظهار کرد: در آن جلسه گفته شد که ما دارایی‌ای داریم که هیچ کشوری مانند آن را ندارد و آن دارایی مردم هستند.

وی افزود: حضور مردم در مناسبت‌های مختلف ملی و انقلابی، از جمله ۲۲ دی و راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که سرمایه اجتماعی نظام همچنان قدرتمند و فعال است و همین عامل بسیاری از محاسبات دشمن را برهم زده است. ما در این جنگ زودتر پاسخ دشمن را دادیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با تشریح مأموریت‌های پلیس گفت: وظایف نیرو‌های انتظامی از مرز‌ها تا عمق شهر‌ها در چندین لایه تعریف شده است. این مأموریت‌ها شامل حوزه مرزی، صحنه‌های میدانی، خدمات انتظامی و همچنین فضای مجازی است.

وی گفت: این ساختار چندلایه اگرچه پیچیده است، اما به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت و آرامش مردم، مأموریتی ارزشمند و مهم محسوب می‌شود.

سردار رادان در ادامه به وضعیت مرز‌های کشور اشاره کرد و گفت: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در سراسر مرز‌های کشور در سنگر‌های انفرادی خود مستقر هستند و با تجهیزات کامل و آمادگی بالا مأموریت خود را انجام می‌دهند. به این نیرو‌ها دستور داده شده است که با هرگونه تجاوز یا تردد غیرقانونی با قاطعیت برخورد کنند و دستور تیر دارند مرزبانان با روحیه‌ای بالا و آمادگی کامل از مرز‌های کشور دفاع می‌کنند.

فرمانده فراجا همچنین از همراهی مردم مرزنشین در استان‌هایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان قدردانی کرد و گفت: مردم این مناطق در کنار مرزبانان ایستاده‌اند و در حفظ امنیت کشور نقش مؤثری دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت‌های مخرب در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: متاسفانه یک سری تفاله‌هایی وجود دارند که اسم آن‌ها را نوکر هم نمی‌شود گذاشت یکسری آدم‌های پست و آدم فروشی که فقط نگاه آن‌ها به دشمن است در شرایط جنگی، برخی افراد با انتشار اخبار نادرست و تشویش اذهان عمومی تلاش می‌کنند در مسیر اهداف دشمن حرکت کنند که آن‌ها به عنوان دشمن تلقی می‌شوند و برخورد نسبت به آن‌ها صورت می‌گیرد.

سردار رادان افزود: در همین راستا به چندین هزار نفر که اقدام به انتشار مطالب نادرست کرده بودند پیامک هشدار ارسال شد. برخی افراد نیز که به این اقدامات ادامه دادند، بازداشت و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد.

وی تصریح کرد: تاکنون ۸۱ نفر در این زمینه دستگیر شده‌اند و برخی از آنان با رسانه‌های معاند و شبکه‌های خارجی ارتباط داشته‌اند. همچنین یک رابط مالی با معاندین دستگیر شد چند رابط با گروه‌های تجزیه طلب نیز تحت تعقیب و دستگیر شدند.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه به موضوع سرقت اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مردم با تهدیدات دشمن روبه‌رو هستند، هیچ‌کس اجازه ندارد به اموال آنان تعرض کند.

وی افزود: به نیرو‌های پلیس در سراسر کشور دستور داده شده است که با سارقان با قاطعیت برخورد کنند و در صورت لزوم از دستور تیر استفاده شود. تعدای از سارقان در حالی که می‌خواستند سرقت انجام دهند در این چند روز با ضربه تیر از پای در آمدند.

رادان تأکید کرد: پلیس با تمام توان از اموال و امنیت مردم دفاع خواهد کرد و با هرگونه سوءاستفاده از شرایط کشور برخوردی جدی و قاطع انجام می‌دهد.

وی افزود: نیرو‌های انتظامی و امنیتی کشور با آمادگی کامل در صحنه حضور دارند و همه نیرو‌های ما با آمادگی کامل و دست بر ماشه در حال حراست از امنیت کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی هستند.





