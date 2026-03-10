تمهیدات ترافیکی تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان در تهران

تمهیدات ترافیکی تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان در تهران
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات انتظامی ـ ترافیکی ویژه تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ رمضان در روز چهارشنبه بیستم اسفند ۱۴۰۴ مصادف با شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور درباره زمان اجرای این مراسم اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای رمضان فردا همزمان با شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین (ع) از ساعت ۱۳:۳۰ در تهران برگزار می‌شود؛ بر همین اساس پلیس راهور تهران بزرگ از ساعت ۱۱ صبح محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی را اجرا می‌نماید.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: این مراسم، از ساعت: ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ بیستم اسفند ماه ۱۴۰۴، مصادف با ۲۱ ماه مبارک رمضان آغاز میشود و از ساعت ۱۱ صبح با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور از سوی پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی اجرا خواهد شد.

سردار موسوی پور افزود: بدین منظور مرحله اول محدودیت‌ها، از غرب تقاطع توحید ـ آزادی، از سمت شرق میدان فردوسی، از سمت جنوب خیابان جمهوری ـ کارگر به سمت میدان انقلاب و از سمت شمال بلوار کشاورز به سمت میدان انقلاب اجرا می گردد. 

وی در ادامه گفت: همچنین اعمال محدودیت ها در خیابان انقلاب به سمت خیابان حافظ با ادامه تشییع  پیکر پاک شهدا بصورت غرب به شرق و شرق به غرب و البته در  تمام تقاطع ها و معابر عمود بر خیابان حافظ نیز اجرا میگردد. 

سردار موسوی پور به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر مراسم جدا خودداری نمایند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درخاتمه به شهروندان تهرانی و حاضران در این مراسم یادآور شد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.

