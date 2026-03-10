تمهیدات ترافیکی تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: این مراسم، از ساعت: ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ بیستم اسفند ماه ۱۴۰۴، مصادف با ۲۱ ماه مبارک رمضان آغاز میشود و از ساعت ۱۱ صبح با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور از سوی پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی اجرا خواهد شد.

سردار موسوی پور افزود: بدین منظور مرحله اول محدودیت‌ها، از غرب تقاطع توحید ـ آزادی، از سمت شرق میدان فردوسی، از سمت جنوب خیابان جمهوری ـ کارگر به سمت میدان انقلاب و از سمت شمال بلوار کشاورز به سمت میدان انقلاب اجرا می گردد.

وی در ادامه گفت: همچنین اعمال محدودیت ها در خیابان انقلاب به سمت خیابان حافظ با ادامه تشییع پیکر پاک شهدا بصورت غرب به شرق و شرق به غرب و البته در تمام تقاطع ها و معابر عمود بر خیابان حافظ نیز اجرا میگردد.

سردار موسوی پور به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر مراسم جدا خودداری نمایند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درخاتمه به شهروندان تهرانی و حاضران در این مراسم یادآور شد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.