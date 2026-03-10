همه میادین میوه و تره بار تهران فردا تعطیل است

سازمان میادین و میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران فردا تعطیل است.

به گزارش ایلنا، سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امیر مومنان حضرت علی (ع) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار فردا، چهارشنبه ۲۰ اسفند تعطیل است. 

طبق اعلام این سازمان، شهروندان برای انجام خریدهای خود می‌توانند امروز از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر به میادین و بازارهای میوه و تره‌بار مراجعه کنند. 

همچنین شهروندان می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد تمامی محصولات و کالاهای اساسی خود را سفارش دهند تا با همان کیفیتی که در بازارها و میادین توزیع می‌شود به در منزل یا محل کار آن‌ها ارسال شود. 

گفتنی است؛ فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز پنج شنبه ۲۱ اسفندماه به روال روزهای عادی از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ بعدازظهر به صورت یکسره خواهد بود.

 

