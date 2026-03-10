کولیوند:
بیش از ۱۹ هزار واحد غیرنظامی در کشور آسیب دیدهاند
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آخرین گزارشهای میدانی امدادگران این جمعیت گفت: بر اساس جمعبندی دادهها تا ساعت ۹ صبح امروز ۱۹ اسفند، بیش از ۱۹ هزار واحد غیرنظامی در نقاط مختلف کشور دچار خسارت شدهاند و عملیات امدادرسانی به آسیبدیدگان با تمام ظرفیت در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با تشریح آخرین وضعیت مناطق آسیبدیده، اظهار کرد: گزارشهای دریافتی از استانهای مختلف نشان میدهد طی روزهای اخیر بخشهایی از زیرساختهای غیرنظامی کشور شامل مناطق مسکونی، مراکز درمانی، مدارس، مراکز امدادی و برخی تأسیسات شهری دچار خسارت شدهاند.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای اولیه، ۱۹ هزار و ۷۳۴ واحد غیرنظامی در کشور آسیب دیدهاند که از این میان ۱۶ هزار و ۱۹۱ واحد مسکونی و ۳ هزار و ۳۸۴ واحد تجاری گزارش شده است. همچنین ۷۷ مرکز دارویی و درمانی و ۶۹ مدرسه نیز در زمره مراکز خسارت دیده قرار دارند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به امداد رسانی سریع و حضور کمتر از ۴ دقیقه امدادگران هلال احمر در محل حادثه، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مصدومان از زیر آوار نجات یافته و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
وی ادامه داد: در میان قربانیان، کودک زیر ۱۲ سال و و بانوان دیده میشود که نشاندهنده گستردگی تأثیر این حوادث بر جامعه غیرنظامی است.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین به خسارات وارد شده به زیرساختهای امدادی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق ۱۳ مرکز و شعبه هلالاحمر و تعدادی از پایگاههای امداد و نجات دچار آسیب شدهاند و در جریان عملیات امدادرسانی ۷ نفر از نیروهای امدادی مصدوم و یک نفر از نجاتگران هلالاحمر به شهادت رسیده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تیمهای امداد و نجات، آمبولانسها و خودروهای عملیاتی هلالاحمر در سراسر مناطق آسیبدیده بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند و اقدامات امدادی شامل جستوجو و نجات، انتقال مصدومان، اسکان اضطراری و توزیع اقلام زیستی برای آسیبدیدگان ادامه دارد.
رئیس جمعیت هلالاحمر در پایان با قدردانی از تلاش امدادگران، نجاتگران و داوطلبان این جمعیت گفت: جمعیت هلالاحمر با تمام توان عملیاتی خود در کنار مردم حضور دارد و تا بازگشت شرایط به وضعیت پایدار، عملیات امدادرسانی و حمایت از آسیبدیدگان با جدیت ادامه خواهد داشت.