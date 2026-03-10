کولیوند:

بیش از ۱۹ هزار واحد غیرنظامی در کشور آسیب دیده‌اند

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آخرین گزارش‌های میدانی امدادگران این جمعیت گفت: بر اساس جمع‌بندی داده‌ها تا ساعت ۹ صبح امروز ۱۹ اسفند، بیش از ۱۹ هزار واحد غیرنظامی در نقاط مختلف کشور دچار خسارت شده‌اند و عملیات امدادرسانی به آسیب‌دیدگان با تمام ظرفیت در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با تشریح آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده، اظهار کرد: گزارش‌های دریافتی از استان‌های مختلف نشان می‌دهد طی روزهای اخیر بخش‌هایی از زیرساخت‌های غیرنظامی کشور شامل مناطق مسکونی، مراکز درمانی، مدارس، مراکز امدادی و برخی تأسیسات شهری دچار خسارت شده‌اند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، ۱۹ هزار و ۷۳۴ واحد غیرنظامی در کشور آسیب دیده‌اند که از این میان ۱۶ هزار و ۱۹۱ واحد مسکونی و ۳ هزار و ۳۸۴ واحد تجاری گزارش شده است. همچنین ۷۷ مرکز دارویی و درمانی و ۶۹ مدرسه نیز در زمره مراکز خسارت دیده قرار دارند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به امداد رسانی سریع و حضور کمتر از ۴ دقیقه امدادگران هلال احمر در محل حادثه، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مصدومان از زیر آوار نجات یافته و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی ادامه داد: در میان قربانیان، کودک زیر ۱۲ سال و و بانوان دیده می‌شود که نشان‌دهنده گستردگی تأثیر این حوادث بر جامعه غیرنظامی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به خسارات وارد شده به زیرساخت‌های امدادی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق ۱۳ مرکز و شعبه هلال‌احمر و تعدادی از پایگاه‌های امداد و نجات دچار آسیب شده‌اند و در جریان عملیات امدادرسانی ۷ نفر از نیروهای امدادی مصدوم و یک نفر از نجاتگران هلال‌احمر به شهادت رسیده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تیم‌های امداد و نجات، آمبولانس‌ها و خودروهای عملیاتی هلال‌احمر در سراسر مناطق آسیب‌دیده به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و اقدامات امدادی شامل جست‌وجو و نجات، انتقال مصدومان، اسکان اضطراری و توزیع اقلام زیستی برای آسیب‌دیدگان ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان با قدردانی از تلاش امدادگران، نجاتگران و داوطلبان این جمعیت گفت: جمعیت هلال‌احمر با تمام توان عملیاتی خود در کنار مردم حضور دارد و تا بازگشت شرایط به وضعیت پایدار، عملیات امدادرسانی و حمایت از آسیب‌دیدگان با جدیت ادامه خواهد داشت.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
