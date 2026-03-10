مستمری اسفندماه مددجویان کمیته امداد واریز شد

به گزارش ایلنا، علی بحیرایی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای واریز به‌موقع مبالغ در آستانه سال نو، افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، این مبالغ طبق روال معمول و بر اساس تعداد اعضای خانوار محاسبه و به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی مددجویان در روزهای پایانی سال، به حساب‌های بانکی این افراد واریز شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خاطرنشان کرد: مددجویان تحت حمایت می‌توانند از هم‌اکنون نسبت به برداشت و استفاده از مستمری واریز شده اقدام کنند.

