مستمری اسفندماه مددجویان کمیته امداد واریز شد
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از واریز مستمری پایان سال مددجویان خبر داد و گفت: مستمری اسفندماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد، شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
به گزارش ایلنا، علی بحیرایی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای واریز بهموقع مبالغ در آستانه سال نو، افزود: با هماهنگیهای صورتگرفته، این مبالغ طبق روال معمول و بر اساس تعداد اعضای خانوار محاسبه و به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی مددجویان در روزهای پایانی سال، به حسابهای بانکی این افراد واریز شد.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خاطرنشان کرد: مددجویان تحت حمایت میتوانند از هماکنون نسبت به برداشت و استفاده از مستمری واریز شده اقدام کنند.