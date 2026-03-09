نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به مدیر کل یونسکو/ محکومیت شدید حملات به مدارس، بیمارستانها و کادر پزشکی و امدادی
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی نامهای خطاب به «خالد عنانی» مدیر کل یونسکو مراتب محکومیت و اعتراض شدید خود را نسبت به حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مدارس و مراکز درمانی و پرسنل پزشکی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، متن نامهی سید علیرضا مرندی، بدین شرح است:
جناب آقای خالد عنانی مدیرکل یونسکو
با نهایت تأسف و قویترین وجه ممکن، این نامه را در اعتراض به موج حملات وحشیانه، غیرقابلقبول و بدوندلیل رژیم نژادپرست و جنایتکار اسرائیل و ایالات متحده علیه مراکز غیرنظامی حیاتی، به ویژه مدارس و بیمارستانها، ارائه مینماییم. در یک حمله به یک مدرسه، حدود ۱۷۰ دانشآموز دختر به شهادت رسیدند. این حملات نه تنها نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه است، بلکه خیانت به بنیادیترین ارزشهای انسانی محسوب میشود.
حمله به مدرسه، حمله به آینده یک ملت است و حمله به بیمارستان، حمله به خود زندگی. هدف قرار دادن بیماران، کادر درمان و کودکان بیگناه در پناهگاههای امنی همچون بیمارستانها و مدارس، مصداق جنایت علیه بشریت و نقض آشکار تمامی اصول اخلاقی و انسانی است که یونسکو برای پاسداشت آنها تلاش میکند. این اقدامات در تلاشند تا بذر عقبماندگی، جهل و رنج عمیق را برای نسلهای آینده بکارند.
ما قویاً از یونسکو، به عنوان صدای قدرتمند و مدافع آموزش و سلامت در جهان، درخواست میکنیم تا از تمامی نفوذ و اختیارات خود برای موارد زیر استفاده کند:
۱. محکومیت شدید این اقدامات؛ ۲. فراخوانی شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بینالمللی برای به دست عدالت سپردن عاملان این جنایات؛ ۳. تقویت تعهد مجدد جامعه جهانی نسبت به مصونیت کامل زیرساختهای آموزشی و بهداشتی.
جهان باید این اعمال شنیع را محکوم کند و تضمین نماید که کودکان و بیماران، صرفنظر از هرگونه مناقشهای، از حق اساسی خود برای زندگی و یادگیری برخوردار شوند.