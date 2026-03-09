پیام رئیس سازمان حج و زیارت در پی انتخاب سومین رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران

متن پیام علی‌رضا رشیدیان به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

تصمیم قاطع مجلس خبرگان رهبری در انتخاب شایسته‌ی آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای را ارج می‌نهیم و آن را سکینه‌ای برای قلب‌های زخم خورده از کینه دشمنان و دژخیمان می‌دانیم.

رهبر عزیز ایران اسلامی که در مکتب شهید امام خامنه‌ای زیسته‌اند قطعاً منشأ خیر، برکت، اقتدار، صلابت و انسجام ایران سربلند هستند و مردم کشورمان نیز انتخاب ولی‌فقیه زمان را ارج می‌نهند.

ضمن تقدیر از تصمیم اثرگذار

مجلس خبرگان که برابر مفاد قانون اساسی همراه بود، برای رهبری جدید

آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دام عزه) آرزوی سعادت، سلامت، موفقیت و طول عمر باعزت مسئلت داریم.

خانواده‌ی حج و زیارت، ضمن بیعت با رهبر معظم انقلاب، بر تعهد خود به تحقق منویات ایشان در عرصه‌ی حج و زیارت تأکید می‌کند.

ما بر این باوریم که گسترش فرهنگ زیارت، که از آرمان‌های امامین انقلاب بوده، نیاز امروز جامعه اسلامی است و امید داریم تا با عمل به رهنمودهای ایشان، در این راه گام برداریم.

در پایان در سایه‌ی توجهات حضرت ولی عصر (عج) برای رهبری معظم انقلاب اسلامی سلامت، عزت و دوام توفیق و برای ملت و کشورمان پیروزی و سربلندی مسئلت دارم.

