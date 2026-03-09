تبریک رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران

به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، متن پیام سید پرویز فتاح بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ»

انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و ولی فقیه از سوی مجلس خبرگان رهبری، در برهه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز از تاریخ، جلوه‌ای از بصیرت، مسئولیت‌شناسی و پایبندی خبرگان ملّت به استمرار خط اصیل ولایت و پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.

این انتخاب در شرایطی تاریخی و خطیر صورت گرفته است که جمهوری اسلامی ایران در میانه رویارویی و نبردی همه‌جانبه با جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ نبردی که بیش از هر زمان دیگری ضرورت انسجام ملّی، استقامت در مسیر انقلاب و استمرار رهبری مقتدر برای هدایت ملّت ایران و جبهه مقاومت را آشکار ساخته است.

بی‌تردید این مسئولیت خطیر، ادامه مسیر نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و صیانت از میراث عظیم جهاد، مقاومت، عزّت و استقلالی است که ایشان برای ملّت بزرگ ایران و امت اسلامی به یادگار نهادند.

ما نیز به عنوان خادمان ملّت شریف ایران در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در چنین مقطع تاریخی، با الهام از آرمان‌های والای امامین انقلاب، خون پاک شهدای والامقام و مجاهدت‌های ملّت بزرگ ایران، بیعتی جدید و استوار با حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) می‌بندیم و بر وفاداری کامل خود به اصل مترقی ولایت فقیه و آمادگی همه‌جانبه برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت ملّی و استقلال جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کنیم.

در پایان، این انتخاب مبارک و شایسته را به محضر حضرت ولیعصر (عج) و ملّت شریف و ولایت‌مدار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق، سلامت و تأییدات الهی معظم‌له را در هدایت کشتی انقلاب اسلامی در این برهه حساس مسئلت دارم.

سید پرویز فتاح

