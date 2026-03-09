خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک رئیس سازمان اوقاف در پی انتخاب رهبر جدید انقلاب

کد خبر : 1760255
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پیامی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به ملت شریف ایران تبریک گفت و آن را انتخابی شایسته در بزنگاهی مهم از سوی مجلس خبرگان رهبری ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا، در متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی آمده است:

انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری انتخابی شایسته در بزنگاهی مهم پس از شهادت جانسوز و البته تاریخی، حماسی، شجاعانه و دشمن‌‌شکن مقام معظم رهبری است که ملت ایران پیامدهای مبارک آن را به یاری خدا در آینده‌ای نزدیک احساس خواهند کرد. 

با انتخاب ایشان نهضت امام خمینی و امام خامنه ای (ره) با ظرفیتی دوچندان تا ظهور حضرت ولیعصر (عج) به راه خود ادامه خواهد داد. نظام سلطه که اینک زخم های عمیقی از نیروهای مسلح جان بر کف ما خورده باید بداند که شجره طیبه ولایت فقیه هرگز برچیدنی نیست.

این انتخاب شایسته را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک می گویم و امید وافر دارم که درخت انقلاب اسلامی با جنگ تحمیلی اخیر که ثمره اش اثبات سیطره جمهوری اسلامی در منطقه بوده است سبزتر و تنومندتر از گذشته به رشد و بالندگی خود ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل