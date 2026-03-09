پیام تبریک رئیس سازمان اوقاف در پی انتخاب رهبر جدید انقلاب

به گزارش ایلنا، در متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی آمده است:

انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای از سوی مجلس محترم خبرگان رهبری انتخابی شایسته در بزنگاهی مهم پس از شهادت جانسوز و البته تاریخی، حماسی، شجاعانه و دشمن‌‌شکن مقام معظم رهبری است که ملت ایران پیامدهای مبارک آن را به یاری خدا در آینده‌ای نزدیک احساس خواهند کرد.

با انتخاب ایشان نهضت امام خمینی و امام خامنه ای (ره) با ظرفیتی دوچندان تا ظهور حضرت ولیعصر (عج) به راه خود ادامه خواهد داد. نظام سلطه که اینک زخم های عمیقی از نیروهای مسلح جان بر کف ما خورده باید بداند که شجره طیبه ولایت فقیه هرگز برچیدنی نیست.

این انتخاب شایسته را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک می گویم و امید وافر دارم که درخت انقلاب اسلامی با جنگ تحمیلی اخیر که ثمره اش اثبات سیطره جمهوری اسلامی در منطقه بوده است سبزتر و تنومندتر از گذشته به رشد و بالندگی خود ادامه خواهد داد.

