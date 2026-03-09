پیام معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران
معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان به مناسبت انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ ایران در یکی از سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر خویش ایستاده است؛ مقطعی که در آن، اندوهی بزرگ با عزمی بزرگتر درهم آمیخته است. شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای رضوانالله تعالی علیه، در پی تجاوز آشکار و جنایتکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، زخمی عمیق بر قلب ملت ایران و همه آزادگان جهان نشاند. این اقدام متجاوزانه که نقض صریح حاکمیت ملی و اصول بنیادین حقوق بینالملل بود، بار دیگر چهره واقعی دشمنان استقلال و پیشرفت ایران را آشکار ساخت.
در عین حال، تاریخ انقلاب اسلامی بارها نشان داده است که راه این ملت با ترور، تجاوز و فشار متوقف نمیشود. خون شهیدان این سرزمین همواره به درخت استوار انقلاب حیات تازه بخشیده و هر ضربهای که با نیت توقف ایران وارد شده، در نهایت به نیرویی برای استحکام بیشتر آن تبدیل گشته است.
در چنین بزنگاه خطیری، انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، جلوهای روشن از تداوم حکمت و استواری ساختار نظام اسلامی است. این انتخاب، نه تنها استمرار یک مسئولیت تاریخی، بلکه تضمینکننده تداوم مسیری است که طی دهههای گذشته ایران را به یکی از قدرتهای نوظهور علمی و فناوری در جهان تبدیل کرده است.
نام «خامنهای» در حافظه تاریخی معاصر ایران، تنها یک نام خانوادگی نیست؛ نماد یک دوره از تاریخ است که در آن علم، فناوری و خودباوری ملی به ستونهای اصلی قدرت کشور تبدیل شد. در پرتو آن نگاه راهبردی بود که نهضت تولید علم در کشور شکل گرفت، دانشگاهها به کانونهای پیشرفت بدل شدند، شرکتهای دانشبنیان به موتور محرک اقتصاد آینده تبدیل گردیدند و ایران اسلامی توانست در بسیاری از مرزهای فناوری راهبردی جایگاهی شایسته در جهان به دست آورد.
امروز جامعه علمی و فناوری کشور با اطمینان خاطر اعلام میکند که مسیر پیشرفت علمی ایران نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با استحکام و شتابی بیشتر ادامه خواهد یافت. پرچم علم و فناوری این سرزمین که با هدایتهای راهبردی رهبران انقلاب برافراشته شد، با انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای هرگز بر زمین نخواهد افتاد.
دانشمندان، نخبگان، پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان دانشبنیان ایران به خوبی میدانند که توسعه علمی کشور پروژهای مقطعی یا وابسته به شرایط گذرا نیست، بلکه بخشی از هویت راهبردی جمهوری اسلامی ایران است. از این رو جامعه علمی کشور با اطمینان اعلام میکند که زیر پرچم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، مسیر تبدیل ایران به یکی از قدرتهای پیشرو علم و فناوری جهان با قدرت ادامه خواهد یافت و هیچ خللی در اراده ملی برای پیشبرد مرزهای دانش ایجاد نخواهد شد.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، به نمایندگی از خانواده بزرگ نخبگان، دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان دانشبنیان کشور، ضمن محکومیت قاطع تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی و عرض تسلیت عمیق به مناسبت شهادت آن رهبر حکیم، انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض مینماید.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با نهایت اخلاص، مسئولیتپذیری و تعهد ملی عهد میبندد که تمامی ظرفیتهای علمی، فناورانه و نوآورانه کشور را در مسیر اعتلای ایران اسلامی، تقویت اقتدار ملی، توسعه اقتصاد دانشبنیان و تحقق آرمان بزرگ «ایران پیشرفته و الهامبخش» به کار گیرد.
باشد که راه شهیدان این سرزمین چراغ هدایت آینده ما باشد و پرچم علم، دانایی و فناوری ایران اسلامی در سایه رهبری مدبرانه حضرتعالی، افقهای بلندتری از پیشرفت و اقتدار را فتح کند.
والسلام علیکم و رحمه لله
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
بنیاد ملی نخبگان