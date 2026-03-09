تغییر ساعات آغاز کلاس های درسی در «شاد»

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به لزوم اجرای زمانبندی برای بهره‌مندی بهینه از خدمات آموزشی و پرورشی در شاد، برنامه حضور دانش آموزان و معلمان به شرح زیر اعلام می‌شود:

از ساعت ۷ الی ۱۰ صبح هر روز منحصرا دانش آموزان دوره متوسطه دوم و از ساعت ۱۰ الی ۱۳ هر روز منحصرا دانش آموزان دوره متوسطه اول در شاد حضور داشته باشند.

همچنین از ساعت ۱۳ تا ۱۵ هر روز منحصرا دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (پایه‌های چهارم تا ششم) و از ساعت ۱۵ تا ۱۷ هر روز منحصرا دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی (پایه‌های اول تا سوم) به آموزش بپردازند.

امکان ارسال پیام در زمان‌های فوق صرفا با تعیین نقش در بخش «مدرسه من» فراهم است.

سرویس کلاس مجازی بدون زمانبندی فوق در تمام ساعات شبانه روز قابل استفاده است و مدیران مدارس برای دریافت کد فعالسازی رایگان کلاس مجازی به کانال‌های استان مربوطه مراجعه کنند.

