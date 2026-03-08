تعطیلی کلاس های خواجه نصیر تا پایان اسفند
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در اطلاعیهای اعلام کرد: کلاسهای آموزشی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و مجازی برگزار نمیشود.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه آموزشی این دانشگاه آمده است: ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت امام شهید و هموطنان مظلوم در تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی، پیرو اطلاعیه تاریخ ۹ اسفندماه به اطلاع تمامی دانشگاهیان میرساند:
با عنایت به تداوم حملات به شهر تهران و واگذاری اختیارات به کارگروه های استانی و پیرو تصمیم جلسه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهر تهران، کلاسهای آموزشی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و مجازی برگزار نمیشود.
در راستای تداوم فرآیند آموزش و در صورت صلاحدید، اساتید میتوانند محتوای درسی را به صورت آفلاین از طریق سامانه آموزش مجازی به آدرس vc.kntu.ac.ir در اختیار دانشجویان قرار دهند.
همچنین امکان برگزاری جلسات دفاع از پروژههای کارشناسی و پایاننامه/رساله/پروپوزال (که پیش از این مجوز دفاع دریافت کردهاند) به صورت مجازی و در سامانه جلسات دانشگاه meet به همراه ضبط جلسه، پس از هماهنگی با دانشکده ذیربط فراهم میباشد. در صورت عدم امکان برگزاری جلسه دفاع در موعد مقرر، مساعدتهای لازم با دانشجویان به عمل خواهد آمد.
برنامه فعالیتهای آموزشی دانشگاه در سال ۱۴۰۵ از طریق مراجع رسمی و کانالهای ارتباطی مربوطه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.