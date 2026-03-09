«علی بحیرایی» معاون سلامت و حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب گفت: تاثیر شهادت بزرگ‌مردان و رهبران الهی بر جریان نابودی حق و باطل بسیار است، این ایام شهادت مصادف شده است با ماه مبارک رمضان و شب‌های احیاء که متعلق به امیرالمومنین است.

وی ادامه داد: مددکاری ما شیوه امیرالمومنین است و رهبری انقلاب هم تاییدات وافری در این زمینه داشته‌اند به نحوی که هم و غم خود را در حوزه محرومیت‌زدایی و خدمت موثر به نیازمندان اعلام کرده بودند و در این زمینه هم اقدام کردند. ما مددکاران هم به عنوان سربازان این انقلاب قطعا راه ایشان را ادامه خواهیم داد.

معاون سلامت و حمایت خانواده کمیته امداد تاکید کرد که این معاونت در راستای مدیریت بحران و گذر از شرایطی که برای کشور ایجاد شده، شیوه‌نامه‌ای شفاف را به همه مددکاران و مشاوران‌مان در سطح استانی و ادارات اجرایی ابلاغ کرده است. بیش از ۴ هزار مددکار و مشاور ما در سطح کشور در همین شرایط فعلی در حال خدمت‌رسانی به محرومان و نیازمندان و به صورت کلی جامعه هدف کمیته امداد هستند.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی کمیته امداد در خصوص تبیین شرایط و القای آرامش به مددجویان و جامعه هدف اضافه کرد: این اقدام به طرق مختلف مانند تماس تلفنی، گروه‌های مجازی یا اقدامات حضوری مددکاران انجام شد. خدمات مشاوره تخصصی به مددجویانی که در اثر این حوادث آسیب‌دیده‌اند را در دستور کار قرار دادیم. نیازسنجی فعال برای برطرف کردن نیازهای فوری و ضروری مددجویان‌مان را در اولویت قرار داده‌ایم.

بحیرایی ارائه خدمات شایسته و بهنگام به‌ویژه در حوزه درمان، خدمات معیشتی و موارد مشابه را از دیگر اقدامات کمیته امداد در زمان جنگ توصیف کرد و افزود: اعلام کرده‌ایم که هیچ یک از خدمات درمانی و معیشتی نباید معطل بماند و باید در اسرع وقت نسبت به ارائه این خدمات اقدام شود. همچنین تسریع در خدماتی مانند کمک‌هزینه‌های موردی برحسب مورد و شرایط خانواده مانند اجاره مسکن و تحویل اقلام ضروری خانواده‌ها به‌ویژه آن‌ها که دچار آسیب‌شده‌اند را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: تلاش ما بر این بود که در اسفند ماه امسال مستمری خانواده‌ه‌های تحت پوشش ما با وقفه‌ای مواجه نشود. سعی کردیم مستمری مددجویان‌مان در تاریخ ۱۸ اسفند واریز شود. که این موعد نسبت به روال همیشگی اندکی زودتر است. همچنین تسهیلات کارگشایی و قرض‌الحسنه‌ای را برای جامعه هدف درنظر گرفته‌ایم که حسب ضرورت انجام می‌شود تا خانواده‌ای دچار مشکل نشود.

این مقام مسئول در کمیته امداد با اشاره به کمک خیرین و نیکوکاران کمیته امداد، اظهار کرد: با توجه به این کمک‌ها البسه و پوشاک را در میان جامعه هدف‌مان و ایتام توزیع خواهیم کرد. همچنین رسم هرساله «اطعام»، با کمک خیرین درحال انجام است. به بیان دیگر همه خدمات توانمندسازی که در گذشته داشته‌ایم بر حسب نیاز و برنامه‌ای که توسط مددکاران ویژه هر خانواده، در حال انجام است. هیچ خدمتی با وقفه مواجه نشده و حتی در این روزها تلاش ما مضاعف شده است. همه ما در سطح کشور این اصل را پذیرفته‌ایم که وضعیت بحرانی است و باید به عنوان مددکار تلاشی مضاعف داشته باشیم و به همه مددجویان‌مان خدمت‌رسانی کنیم.

وی درباره بازپرداخت اقساط وام‌های کارگشایی پرداخت شده به مددجویان تاکید کرد که خانواده‌ها در این زمینه نگرانی نداشته باشند.به صورت کلی امداد همیشه در کنار خانواده‌ها بوده و قطعا اگر سررسیدی برای بازپرداخت وام داشته باشند با توجه به شرایط موجود تنفسی را به مددجویان خواهیم داد و جای نگرانی نیست.

بحیرایی درباره کیفیت بسته‌های معیشتی در ایام جنگ هم گفت: کمک‌هایی که از طریق نیکوکاران ارائه می‌شود متفاوت است. قطعا بسته‌ها به لحاظ ارزش ریالی افزایش داشته است و سعی ما این بوده که بسته‌های مورد نیاز هر خانواده، شایسته آن‌ها باشد و متناسب با شرایط هر استان، اعتبارات آن و کمک‌های نیکوکاران این بسته‌ها تامین شده است.

وی اضافه کرد: ما به همه استان‌ها اعلام کرده‌ایم که بسته‌های معیشتی را در این ایام تدارک ببینند و حتی باید بسته‌های «اطعام» هم با توجه به شرایط فعلی میان خانواده‌ها تقسیم شود.

انتهای پیام/