جهان برای صلح پایدار به اراده ILO نیاز دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت رفاه، احمد میدری در این نشست با یادآوری تاریخچه شکل‌گیری این سازمان پس از جنگ جهانی اول، تصریح کرد: «سازمان بین‌المللی کار با هدف برقراری عدالت اجتماعی و صلح جهانی تأسیس شد؛ لذا امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که این سازمان به مأموریت اصلی خود بازگردد».

وزیر کار با اشاره به تنش‌های جاری در سطح بین‌الملل افزود: «امروز نه تنها منطقه ما، بلکه بسیاری از کشورهای جهان در معرض آثار مخرب جنگ هستند. پرسش اساسی اینجاست که سازمان بین‌المللی کار برای ایفای مسئولیت خود در راستای تحقق صلح پایدار، چه اقدامات عملی و مؤثری در دستور کار دارد؟».

صلح، پیش‌شرط صیانت از حقوق کارگران

«گیلبرت هونگبو»، رئیس سازمان بین‌المللی کار نیز در این گفتگوی بر خط ضمن ابراز تأسف از درگیری‌های نظامی در منطقه، بر موضع صلح‌طلبانه این سازمان تأکید کرد و اظهار داشت ما به عنوان بخشی از خانواده سازمان ملل متحد، با هرگونه جنگی مخالفیم؛ چرا که صلح پایدار، زیربنای حفظ منافع کارگران جهان است. وی در تشریح ظرفیت‌های این نهاد برای مقابله با شرایط جنگی، بر دو محور اساسی تأکید کرد. بهره‌گیری از شبکه اتحادیه‌های کارگری: برای تلاش در جهت توقف تنش‌ها و تبیین پیامدهای منفی جنگ بر عدالت اجتماعی و فعال‌سازی ظرفیت گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار، جهت صدور بیانیه‌ها و اتخاذ مواضع مشترک.

