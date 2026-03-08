به گزارش ایلنا، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در سازمان حج و زیارت از این سازمان بازدید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازدید گفت: شهادت امام خامنه‌ای را تسلیت عرض می‌کنم؛ فقدان ایشان برای همه سخت است اما باتوجه به تعلق خاطرشان به مساله حج و زیارت، این فقدان برای شما (مسئولان سازمان حج و زیارت) باید سخت‌تر باشد.

وی افزود: ایشان در دروه رهبری سه برنامه مستقل در ارتباط با حج داشتند که نشان‌دهنده اهمیت این موضع برای قائد شهید امت بود؛ دیدار با کارگزاران حج که به طور پیوسته و سالانه صورت می‌پذیرفت، پیامی که به مناسبت ایام حج صادر می‌کردند (که هیچ‌گاه تعطیل‌ نشد) و دیدار با عوامل برگزار کننده حج پس از پایان موسم زیارت خانه خدا.

صالحی با بیان اینکه ایشان تعلق خاطرِ خاصی نسبت به حج داشتند، تصریح کرد: رهبر شهیدمان به کمتر موضوعی این چنین توجه می‌کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید براینکه رهبر شهید انقلاب حج را پایگاه اداره بشریت می‌دانستند، گفت: قائد شهید امت در جلسه اردیبهشت ماه حج را عطیه‌ای الهی و دارای فواید گسترده ذکر کردند.

وی افزود: به همین دلیل فعالان حوزه حج پدری معنوی را ازدست دادند چراکه توجه ویژه‌ای به مساله حج داشتند؛ اینکه قائد شهید امت باوجود مشغله زیاد همچنان به مساله حج می‌پرداختند نشان از توجه ویژه ایشان داشته است.

صالحی تصریح کرد: اگر شهادت روزیِ ایشان نمی‌شد پایان غم‌انگیزی برای "آقا" رقم خورده بود؛ قائد شهید امت به عهد خود وفا کرد و خداوند متعال پاداش مجاهدت‌هایشان را با شهادت داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در تاریخ رهبران و مراجع شهید داشته‌ایم اما نوع شهادت ایشان که به دست شقی‌ترین‌ها رقم خورد و شهادت همراه با خانواده (آن هم در ماه مبارک رمضان)، جزو ویژگی‌هایی است که کمتر پیش آمده همه آنها در عبد صالحی جمع شود.

وی افزود: شهادت همراه با اعضای خانواده (همسر، نوادگان و عروس) نشان دهنده زندگی شهید گونه‌ای بود که درنهایت به فیض شهادت منتهی شد.

صالحی تصریح کرد: تصور دشمنان از جنگ تحمیلی اخیر این بود که می‌توانند پرونده آن را سریعا جمع کنند چون ترامپ وقتی وارد ماجرایی می‌شود که بتواند آن را زود به نتیجه برساند براساس همین رویکرد، پس از اینکه در تجاوز ۱۲ روزه وارد شد جنگ به سرعت خاتمه یافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نگاه نظامی امریکا این است که زمانی وارد معرکه می‌شویم که بی‌هزینه‌ و سریع به اهدافمان برسیم و تصورشان این بود پس از شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد، نهایتا تا سه یا چهار روز مقاومت کنیم.

وی افزود: اما امروز وارد روز نهم شدیم و رویه جنگ خلاف تصورات آنها رقم خورد و با ترور راس نظام نه تنها حوادثی که آنها دنبالش بودند رقم نخورد بلکه شرایط موجود ثبات لازم هم دارد البته قصد نداریم صدمات وارد شده را دستِ کم بگیریم ولی رویای آنها محقق نشد.

صالحی تصریح کرد: بخشی از این مساله به بازدارندگی نظامی برمی‌گردد اما دو بخش دیگر هم در این اتفاق تاثیر دارد و امثال ما که نظامی نیستیم باید در آن عرصه به ایفای نقش بپردازیم؛ ارائه خدمات جاری و بازدارندگی مردمی.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نباید اینگونه احساس شود که در ارائه خدمات خللی به وجود آمده است، گفت: تلاش شده کارها به درستی انجام شود در همین روزها کشورهای حوزه خلیج فارس در تأمین خدمات پایه با مشکلات مواجه شده‌اند و همه دنیا نظاره‌گر آن هستند؛ خدمات جاریِ در حوزه حج و زیارت را می‌توان اینگونه دسته‌بندی کرد.

وی افزود: جابه‌جا کردن حجاجی که زمان آغاز جنگ در عربستان بودند جزو همین امور جاری بود که بحمدالله مسیر به خوبی در حال پیشرفت است و ان‌شاءالله تا سه‌شنبه به سرانجام می‌رسد.

صالحی تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب به صحت و سلامت حاجیان تاکید زیادی داشتند و حاجیان را امانتی بر عهده نظام می‌دانستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه باید همه احتمالات لازم را درنظر گرفت، گفت: مساله دیگر برگزاری حج تمتع در سال آینده است؛ اگر در شرایط جنگی بتوانیم حج را با کیفیت برگزار کنیم و حداکثر خدمات را ارائه دهیم توانسته‌ایم خدمات جاری که در ذیل وظایف سازمان حج و زیارت قرار دارد را به خوبی جامه عمل بپوشانیم.

وی در مورد زائران عتبات عالیات نیز افزود: رابطه دو کشور ایران و عراق، عمیق و قلبی است و ما باید تا حدی که می‌توانیم (و با رعایت موارد ایمنی) مانع قطع این ارتباط شویم و حتی نباید کمرنگ هم شود؛ حضور ایرانی‌ها در عتبات و ارتباطات عاطفی با مردم عراق به اینکه اتفاقات خوبی رقم بخورد کمک می‌کند علاوه بر اینکه دعای زائران نیز پشتیبان مردم ایران است.

صالحی تصریح کرد: بخش سوم‌ از ضلع بازدارندگی، بازدارندگی مردمی است دشمنان تصور کردند حوادث دی‌ماه پایگاه اجتماعی نظام را تضعیف کرده است به همین دلیل با فقدان رهبری و عدم حضور مردم سریعا به هدفشان می‌رسند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اجتماعات عظیم مردمی در روزهای گذشته عاملی بسیار موثر در شکست دشمن در این عرصه بود، بازدارندگی مردمی اهمیت قابل توجهی دارد و تا وقتی که مردم در میدان باشند طمع دشمنان از بین می‌رود به‌همین دلیل حضور مردمی بسیار قابل توجه است.

وی افزود: براساس گزارشات واصله از طریق کارگزاران حج برای پرشورتر برگزار شدن این تجمعات اقدام شایسته‌ای انجام شده است ولی باید بیشتر در این حوزه فعالیت کنند.

به گزارش صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کارگزاران حج به واسطه تشرف اقشار مختلف مردم به زیارت خانه خدا شبکه ارتباطی گسترده‌ای دارند و از ظرفیت‌های زیادی برخوردار هستند که باید از این توانمندی برای هرچه پرشورتر برگزار شدن تجمعات مردمی که به نوعی پدافند مردمی محسوب می‌شوند بهره برد.

انتهای پیام/