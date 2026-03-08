به گزارش ایلنا، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با ابراز تأسف از تحمیل مجدد جنگ به کشور عزیزمان و هدف قراردادن مناطق مسکونی و غیرنظامی توسط دشمن جنایتکار، افزود: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، در ماه های گذشته جلسات متعددی با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط برگزار و پیش بینی های لازم در خصوص جنگ احتمالی بعدی صورت گرفته بود بنابراین با تحمیل مجدد جنگ به کشورمان مشکلی در سازمان برای ارائه خدمت به مردم عزیز و معاینات مربوط به پیکر مطهرشهدا و پیکرهای ارجاعی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: با شروع جنگ رمضان نیز جلسات متعدد کمیته مدیریت بحران سازمان تشکیل و تصمیمات لازم در خصوص نحوه خدمت رسانی به مردم اتخاذ و به استان های سراسر کشور ابلاغ شد.

به گفته مسجدی از ابتدای شروع این جنگ معاونین و مدیران سازمان به صورت روزانه و مستمر بر نحوه خدمت رسانی به مردم نظارت کامل دارند و در این فاصله نیز طی دو نوبت بازدید از مراکز ارائه خدمت در شهر تهران شاهد خدمت رسانی مطلوب به مردم بوده ایم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت بحران و همچنین معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با ادارات کل استان ها برای بررسی شرایط و رفع مشکلات احتمالی آنها، گفت: از ابتدای تحمیل جنگ واحدهای کشیک برای ارائه خدمات حوزه معاینات اولیه بالینی شامل نزاع، تصادف و سقط قانونی دایر و در حال خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان هستند.

وی در خصوص معاینه اجساد نیز تصریح کرد: این خدمت در دو بخش در حال ارائه است، یک بخش پیکرهای معمول که طبق روال پذیرش و پس از تعیین علت فوت، تحویل بستگان می شود و بخش دیگر پیکرهای مطهر شهدا که با توجه به دستورالعمل های موجود معاینه و پس از طی فرایندهای علمی، جواز دفن آنان صادر می شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: برای تعیین هویت پیکر مطهر شهدا از روش های تخصصی و استاندارد تعریف شده در دستورالعمل ها استفاده می شود اما در صورت عدم حصول نتیجه، همکاران نسبت به اخذ نمونه برای انجام آزمایشات ژنتیک اقدام می‌کنند.

مسجدی در پایان با تجلیل از جانفشانی های غیورمردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، و ابراز امیدواری برای خاتمه هرچه سریعتر این جنگ تحمیلی با پیروزی جبهه حق بر باطل خاطرنشان کرد: پزشکان و کارکنان خدوم و پرتلاش پزشکی قانونی در تمامی بحران ها و شرایط خاص همواره و با تمام توان در کنار مردم بوده و به خدمت رسانی پرداخته اند و در شرایط فعلی نیز بدون یکروز تعطیلی، خدمات خود را در بخش های تخصصی به مردم ارائه می دهند و در کنار آن نیز در حال خدمت رسانی به شهدای والامقام جنگ و خانواده های گرانقدر آنان هستند.

انتهای پیام/