سخنگوی وزارت بهداشت در گفتوگو با ایلنا:
آمار شهدا و مجروحان جنگ تا این لحظه/ ۷۰۰ مجروح زیر ۱۸ سال هستند
سخنگوی وزارت بهداشت از ۱۲۲۱ شهید و ۹ تا ۱۰ هزار مجروح از آغاز جنگ تا کنون خبر داد.
حسین کرمانپور؛ سخنگوی وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت جانباختگان و مجروحان جنگ گفت: تعداد مجروحان جنگ تا این لحظه حدود ۹ تا ۱۰ هزار نفر است: این آمار هنوز دقیق نیست و باید تجمیع شود. همچنین حدود ۱۵۰۰ تن از مجروحان را زنان و مادران تشکیل دادهاند که کوچکترین آنها دختری ۴ ماهه از اهالی «پل دختر» بوده است. ۷۰۰ نفر از مجروحان هم زیر ۱۸ سال هستند که از این میان ۶۰ نفر کمتر از ۵ سال دارند. این شرایط برای جامعه جهانی که نظارهگر هستند، خبر بسیار بدی است.
او درباره آمار جانباختگان جنگ هم گفت: تا این لحظه و براساس آنچه ما رصد کردهایم تعداد شهدا حدود ۱۲۲۱ نفر است که از این میان حدود ۲۰۰ نفر از شهدا کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند که بخش اعظم آنها دانشآموزان مینابی هستند، ۷ نفر از جانباختگان این جنگ نیز کودکان زیر ۷ سال بودهاند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تا این لحظه حدود ۲۰ بیمارستان دچار آسیب شدهاند. همچنین ۱۸ پایگاه اورژانس و ۱۵ دستگاه آمبولانس هم صدمه دیدهاند که این موضوع در روند نقل و انتقالات بیماران ایجاد مشکل کرده است. از روز گذشته به نحو عجیبی مراکز بهداشتی هم مورد هدف قرار گرفتهاند یا مورد آسیب واقع شدهاند که به معنای زیرپا گذاشتن همه کنوانسیونهای بینالمللی است.
او اضافه کرد: با این حال کادر درمان همچنان با همه توان به مردم خدمترسانی میکند تاکنون نیز ۷۰۰ عمل جراحی انجام شده است. سعی کردهایم تا حد امکان با همراهی مردم نظام توزیع دارو، شیرخشک و واکسن با مشکل مواجه نشود. همچنین تلاش ما این بوده که نظام رسیدگی بهداشتی به مادران باردار، نوزادان و کودکان دچار اختلال نشود.
کرمانپور از خبر خوب تولد نوزادان در همین شرایط جنگی هم گفت: در ۴ روز ابتدای جنگ در میان مسافرانی که شهرهای امن شمال کشور را به عنوان مقصد انتخاب کردهاند، شاهد ۳۰ تولد سالم بودیم.
او به شهروندان توصیه کرد که حتما اطلاعیههای وزارت بهداشت که از طریق سامانه وزارتخانه یا پیامکهایی با سرشماره «V BEHDASHR» منتشر میشود را پیگیری کنند، زیرا توصیهها و آموزشهایی که در این اطلاعیهها موردتاکید قرار میگیرد، بسیار جدی است. ما به صورت بهروز و به لحظه آموزشهای لازم را منتشر میکنیم از جمله امروز که تهران عزیز توسط نیروهای متخاصم تخریب شده و به جز تخریب اماکن تاریخی و حتی بیمارستانها و مراکز درمانی از امروز شاهد تخریب محیطزیستمان هم هستیم.
سخنگوی وزارت بهداشت از شهروندان خواست که با توجه به شرایط زیستمحیطی فعلی سالمندان، کودکان، مادران باردار و افراد دارای بیماریهای مزمن اگر کاری ندارند، بههیچ عنوان وارد خیابان و فضای باز نشوند و اگر هم به دلیل لازم شد که از منزل خارج شوند از ماسک استفاده کنند.
او درباره مراکز مرتبط با سلامت دهان و دندان هم عنوان کرد که مراکز جامع بهداشتی که به صورت ۱۶ ساعته کار میکنند و مراکز بهداشتی که تا ساعت ۱۴ فعالیت میکنند در حوزه دهان و دندان راهنماییهای لازم را ارائه میدهند. بسیاری از کلینیکها و مطبها فعالیت میکنند و البته بیمارستانهای دارای خدمات دندانپزشکی هم همچنان خدمات خود را در این زمینه ارائه میدهند.