هشدار هلالاحمر درباره احتمال باران اسیدی پس از انفجار انبارهای نفت
هلالاحمر اعلام کرد ورود ترکیبات سمی ناشی از انفجار انبارهای نفت به جو میتواند در صورت بارندگی، منجر به باران اسیدی خطرناک شود.
به گزارش ایلنا، جمعیت هلالاحمر اعلام کرد: در پی انفجار و آتشسوزی در انبارهای نفت، حجم قابل توجهی از ترکیبات سمی از جمله هیدروکربنها، اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای نیتروژن وارد جو میشود که این مواد میتوانند با بخار آب موجود در ابرها ترکیب شده و در صورت وقوع بارندگی، باران اسیدی با خاصیت خورندگی بالا ایجاد کنند.
بر اساس اعلام هلالاحمر، تماس مستقیم این نوع باران با پوست و چشم میتواند باعث سوزش، التهاب و آسیبهای پوستی شود و استنشاق آن نیز ممکن است مشکلات تنفسی ایجاد کند.
این نهاد امدادی از شهروندان خواست در صورت تماس با چنین بارانی، از مالیدن پوست خودداری کرده و محل تماس را تنها با جریان مداوم آب سرد شستوشو دهند.
همچنین توصیه شده است لباسهایی که به این باران آغشته شدهاند بلافاصله تعویض شده و در کیسهای دربسته قرار داده شوند.
جمعیت هلالاحمر تأکید کرد در صورت بروز علائمی مانند سوزش چشم، تنگی نفس یا تحریک شدید پوستی، افراد باید در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.