بر اساس اعلام هلال‌احمر، تماس مستقیم این نوع باران با پوست و چشم می‌تواند باعث سوزش، التهاب و آسیب‌های پوستی شود و استنشاق آن نیز ممکن است مشکلات تنفسی ایجاد کند.

این نهاد امدادی از شهروندان خواست در صورت تماس با چنین بارانی، از مالیدن پوست خودداری کرده و محل تماس را تنها با جریان مداوم آب سرد شست‌وشو دهند.

همچنین توصیه شده است لباس‌هایی که به این باران آغشته شده‌اند بلافاصله تعویض شده و در کیسه‌ای دربسته قرار داده شوند.

جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد در صورت بروز علائمی مانند سوزش چشم، تنگی نفس یا تحریک شدید پوستی، افراد باید در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.