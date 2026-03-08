به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه این شرکت تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات بهتر، همراهی و همدلی خود را به شهروندان در این شب‌های مقدس نشان دهد.

به منظور ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی از فضای معنوی این شب‌ها و به منظور تکریم شب‌زنده‌داران و تسهیل تردد آن‌ها به مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی، آخرین حرکت قطارهای خطوط درون‌شهری از مبادی در شب‌های ۱۹.۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان ساعت ۲:۳۰ بامداد با سرفاصله ۳۰ دقیقه انجام می‌شود.

مترو تهران در شب‌های قدر در خط ۵ تهران (صادقیه – گلشهر) و بالعکس، همچنین خطوط اقماری فرودگاه مهرآباد و شهر پرندخدمات‌رسانی شبانه ندارد.

انتهای پیام/