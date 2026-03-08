عبور و مرور در سطح استان مدیریت شد

به گزارش ایلنا، سیدکمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، در میزگرد بررسی وضعیت زیرساخت‌های پایتخت و برنامه‌های پیش رو در برنامه «تهران ۲۰» همچنین افزود: با حداقل زمان ممکن، پایداری شبکه آب، برق، گاز، سوخت و حمل‌ونقل را در سطح استان تهران در این مدت شاهد بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲روزه، تجارب بسیار ارزشمندی را اندوختیم و با تدبیر استاندار، بلافاصله جلسات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برای مواجهه با شرایط احتمالی تشکیل و سناریوهای مختلفی تدوین و اجرایی شد.

میرجعفریان تاکید کرد: با ترکیبی از دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی و با حضور میدانی و تشکیل تیم‌های عملیاتی در سطح شهرها، خوشبختانه توانستیم به‌موقع به آسیب‌ها رسیدگی کنیم. چه بر اساس گزارش‌های مردمی و چه گزارش‌های دریافتی از شهرها، در کمیته تقسیم کار انجام و تیم‌ها با تجهیزات در محل حضور یافتند.

وی افزود: خوشبختانه با آمادگی که در این تیم‌ها ایجاد شده، در چند روز گذشته تیم‌های آتش‌نشانی تمامی شهرداری‌ها با تمام تجهیزات بلافاصله در محل مستقر می‌شوند و به اطفای حریق می‌پردازند.

معاون استاندار تهران بر لزوم همکاری شهروندان در چنین شرایطی تأکید کرد و گفت: نیاز است که در این شرایط، مردم عزیزمان هم خونسردی خود را حفظ کنند و هم همراهی و هماهنگی لازم را داشته باشند تا تیم‌ها بتوانند با سرعت عملیات اطفای حریق را انجام دهند، همچنین در مواردی که نیاز به آواربرداری است و افرادی در آن محدوده گرفتار شده‌اند، حتماً محوطه و محدوده موردنظر باید باز باشد تا تجهیزات به راحتی در محل حضور پیدا کنند.

میرجعفریان همچنین با اشاره به رفع مشکل فروش بلیط در زمان اختلال اینترنت اظهار کرد: برای مواردی که در بستر اینترنت اختلال ایجاد می‌شد، تدارک لازم دیده شد؛ دفاتر فروش بلیط در سطح شهر و همچنین در پایانه‌ها به‌صورت ۲۴ساعته فعال هستند. ضمن اینکه شهروندان می‌توانند از جستجوگرهای داخلی برای خرید اینترنتی بلیط استفاده کنند و خوشبختانه در این زمینه مشکلی نداریم. ظرفیت جابجایی مسافر چه در داخل شهر و چه در بیرون از شهر با حداکثر توان در حال انجام است.

