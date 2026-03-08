به گزارش ایلنا، شاهرخ رامزی، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به شرایط خاص کشور و افزایش نیاز مراکز درمانی به نیروهای پزشکی، اظهار داشت: با توجه به شرایط جنگی تحمیل‌شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و ضرورت آمادگی کامل نظام سلامت برای ارائه خدمات درمانی به مصدومان و مجروحان، طی دو روز گذشته ۱۳۰ پزشک عمومی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تخصیص داده شدند.

وی افزود: این پزشکان با هدف تقویت ظرفیت درمانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی و تسریع در ارائه خدمات به بیماران و مجروحان، به دانشگاه‌های علوم پزشکی در مناطق مختلف کشور اعزام شده‌اند تا در کنار سایر کادر درمان به ارائه خدمت بپردازند.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت ادامه داد: نظام سلامت کشور در چنین شرایطی نیازمند بسیج همه ظرفیت‌های موجود است و بر همین اساس، فرآیند شناسایی و به‌کارگیری نیروهای انسانی حوزه سلامت با سرعت بیشتری در حال انجام است. در همین راستا، تخصیص نیروهای جدید نیز متناسب با نیاز اعلامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در دستور کار قرار دارد.

رامزی با تأکید بر تداوم این روند خاطرنشان کرد: تخصیص پزشکان عمومی و سایر نیروهای مورد نیاز حوزه درمان تا پایان شرایط جنگی و تحقق پیروزی ایران اسلامی ادامه خواهد داشت تا مراکز درمانی کشور بتوانند بدون وقفه به ارائه خدمات درمانی به مردم و مجروحان بپردازند.

وی همچنین از اطلاع‌رسانی به مدیران منابع انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره استمرار خدمت گروه پرستاری مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان خبر داد و گفت: بر اساس این ابلاغ، خدمت این گروه از نیروهای پرستاری تا پایان شرایط اضطرار تداوم خواهد داشت تا نظام سلامت کشور بتواند با استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی، خدمات لازم را ارائه دهد.

براساس گزارش وبدا، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر سلامت کشور تأکید کرد: پزشکان، پرستاران، فوریت‌های پزشکی و سایر کارکنان حوزه سلامت همچون گذشته در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و وزارت بهداشت نیز تمام تلاش خود را برای تأمین و ساماندهی نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی به کار خواهد گرفت.

