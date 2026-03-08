زیستگاههای حیات وحش نیز از حملات مصون نماندهاند/ پیشنهاد ارائه طرح حفاظت از زیستگاههای خاص در زمان جنگ به IUCN
«معصومه صفایی» معاون دفتر مدیریت حیاتوحش سازمان حفاظت محیطزیست در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص خسارتهای وارد شده به حیات وحش در جنگ توضیح داد و گفت: برای اینکه بخواهیم برآورد کنیم طی این جنگ اخیر چه میزان خسارت وارد شده است به حیات وحش، نیازمند کار تحقیقاتی زمان بر است و به سرعت نمیتوان آن را تعیین کرد.
او ادامه داد: اما قطعا یکی از بخشهایی که به شدت در زمان جنگ آسیب میبیند، محیط زیست است که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. از این رو مناطق حیات وحش نیز مانند دیگر مناطق کشور، با توجه به گستردگی حملات، از آن مصون نمانده است.
وی تصریح کرد: نکتهی قابل توجه این است که در حوزه میراث فرهنگی، یونسکو برای مناطقی که دارای ارزش تاریخی است، با استفاده از یک کد و نصب پرچم آبی در آن منطقه، سعی میکنند تا آن منطقه آسیب جدی در جنگ پیدا نکند و از حمله به آن نقطه پیشگیری شود.
صفایی اضافه کرد: چرا که جنگ نیز چارچوبهایی دارد و بیچارچوب نیست. اما متاسفانه در حوزه محیط زیست و حیات وحش برای در امان ماندن آن منطقه از صدمات جنگ، چنین اقدام مشابهای انجام نشده است.
معاون دفتر مدیریت حیاتوحش سازمان حفاظت محیطزیست متذکر شد: احتمالا در صورت عادیتر شدن شرایط و آغاز فعالیتهای اداری، طرحی را بنویسیم و برای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) ارسال کنیم، تا از آنها بخواهیم برای زیستگاههای خاص و محلهای نگهداری جانوران خاص کدی تعریف شود تا از آسیبهای جنگ در امان بمانند.
وی خاطرنشان کرد: زیرا ذخایر زنتیکی متعلق به کره زمین و بین المللی است. درست است که ذخایر ژنتیکی در مرز کشورها ارزش خاص پیدا میکنند، اما باید به گونهای از آنها حفاظت شود تا از آسیبهای جنگی در امان بمانند.