میرجعفریان با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده گفت: در جنگ ۱۲روزه، تجارب بسیار ارزشمندی را اندوختیم و با تدبیر استاندار محترم، بلافاصله جلسات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برای مواجهه با شرایط احتمالی تشکیل و سناریوهای مختلفی تدوین و اجرایی شد.

وی یکی از مصادیق این برنامه‌ریزی را موضوع مدیریت ترافیک در شرایط اضطراری برشمرد و افزود: خوشبختانه با اتکا به آن راهبردهای پیش‌بینی شده، در رویدادهای اخیر شاهد بودید که تخلیه جمعیت و عبور و مرور در سطح استان با حداقل زمان ممکن مدیریت شد.

معاون استاندار تهران از تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل دستور استاندار خبر داد و تصریح کرد: کمیته‌هایی از جمله کمیته زیرساختی که امروز در خدمت شما هستیم و کمیته اقتصادی تشکیل و بر اساس نظام مسائل هر حوزه، ارزیابی‌ها در این کمیته‌ها انجام و برنامه‌های اجرایی برای برون‌رفت از مشکلات تدوین گردید.

میرجعفریان با اشاره به عملکرد موفق کمیته زیرساخت افزود: با ترکیبی از دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی و با حضور میدانی و تشکیل تیم‌های عملیاتی در سطح شهرها، خوشبختانه توانستیم به‌موقع به آسیب‌ها رسیدگی کنیم. چه بر اساس گزارش‌های مردمی و چه گزارش‌های دریافتی از شهرها، در کمیته تقسیم کار انجام و تیم‌ها با تجهیزات در محل حضور یافتند.

وی خاطرنشان کرد: با حداقل زمان ممکن، پایداری شبکه آب، برق، گاز، سوخت و حمل‌ونقل را در سطح استان تهران در این مدت شاهد بوده ایم.

وی با تأکید بر آمادگی کامل تیم‌های امدادی افزود: خوشبختانه با آمادگی که در این تیم‌ها ایجاد شده، در چند روز گذشته تیم‌های آتش‌نشانی تمامی شهرداری‌ها با تمام تجهیزات بلافاصله در محل مستقر می‌شوند و به اطفای حریق می‌پردازند.

معاون استاندار تهران بر لزوم همکاری شهروندان در چنین شرایطی تأکید کرد و گفت: نیاز است که در این شرایط، مردم عزیزمان هم خونسردی خود را حفظ کنند و هم همراهی و هماهنگی لازم را داشته باشند تا تیم‌ها بتوانند با سرعت عملیات اطفای حریق را انجام دهند، همچنین در مواردی که نیاز به آواربرداری است و افرادی در آن محدوده گرفتار شده‌اند، حتماً محوطه و محدوده موردنظر باید باز باشد تا تجهیزات به راحتی در محل حضور پیدا کنند.

میرجعفریان با اشاره به تأمین تجهیزات موردنیاز تصریح کرد: تمامی تجهیزات لازم در اختیار شهرداران قرار دارد و در کنار این تیم‌ها، تیم‌های امدادی هلال‌احمر و اورژانس نیز حضور دارند که بلافاصله شرایط را مدیریت می‌کنند.

وی با بیان اینکه آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد، خاطرنشان کرد: توصیه من به شهروندان عزیز این است که در چنین شرایطی هم خونسردی خود را حفظ کنند و هم محیط را برای امدادرسانی آزاد بگذارند تا تیم‌ها بتوانند با سرعت عملیات امدادی را انجام دهند.

معاون استاندار تهران به مدیریت حمل‌ونقل برون‌شهری اشاره کرد و گفت: در حوزه برون‌شهری، از ظرفیت استان‌های معین به‌ویژه در حوزه اتوبوس‌ها با هماهنگی‌های انجام‌شده استفاده شد. در کنار آن، از ظرفیت قطار برای جابجایی بین‌شهری و حومه نیز بهره بردیم؛ با افزایش تعداد رام‌ها و واگن‌ها، ترافیک درون‌شهری و بین‌شهری مدیریت شد و در مسیرهایی که ظرفیت اتوبوس پاسخگو نبود، قطار جایگزین شد.

میرجعفریان با اشاره به رفع مشکل فروش بلیط در زمان اختلال اینترنت اظهار کرد: برای مواردی که در بستر اینترنت اختلال ایجاد می‌شد، تدارک لازم دیده شد؛ دفاتر فروش بلیط در سطح شهر و همچنین در پایانه‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته فعال هستند. ضمن اینکه شهروندان می‌توانند از جستجوگرهای داخلی برای خرید اینترنتی بلیط استفاده کنند و خوشبختانه در این زمینه مشکلی نداریم. ظرفیت جابجایی مسافر چه در داخل شهر و چه در بیرون از شهر با حداکثر توان در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشایی ادارات از روزهای آینده اشاره کرد و گفت: از فردا با بازگشایی ادارات دولتی با ۲۰ درصد ظرفیت و فعالیت بخش خصوصی، رفت‌وآمدهای حومه‌ای و درون‌شهری افزایش می‌یابد. برای این موضوع نیز دقیقاً برنامه‌ریزی کرده‌ایم؛ در سناریوهای پیش‌بینی‌شده هم برای پیک درون‌شهری و هم برون‌شهری، ترکیبی از حمل‌ونقل عمومی انبوه‌بر و خودروهای شخصی در نظر گرفته شده است.

معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تمامی ترکیب‌های حرکتی اعم از حمل‌ونقل انبوه‌بر و خودروهای سواری در حال خدمات‌رسانی هستند. شهرداری تهران نیز خدمات تاکسی تلفنی را فعال کرده است. وضعیت طرح ترافیک نیز پیش‌تر مشخص شده تا کسانی که با خودروی شخصی تردد می‌کنند با آسایش بیشتری رفت‌وآمد کنند.