آسیب به ۱۹ بیمارستان در حملات دشمن

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر با اشاره به آمادگی کامل بخش‌های مختلف حوزه سلامت، افزود: اعضای حوزه سلامت از مراکز بهداشت و درمان گرفته تا پایگاه‌های اورژانس، بیمارستان‌ها و مراکز دارویی، از روز نخست جنگ صهیونی-آمریکایی پای کار بوده‌اند و همه تلاش خود را برای ارائه خدمات به مردم به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه کوچکترین شهید حملات دشمن نوزادی دختر) هشت ماهه است، اظهار کرد: حوزه سلامت در حملات دشمن متجاوز دچار صدماتی شده است؛ به‌طوری که حدود ۱۱ پایگاه اورژانس، ۱۲ دستگاه آمبولانس و ۱۹ بیمارستان دچاز آسیب (کم تا بسیار زیاد) شده و دو مرکز بهداشتی درمانی نیز مورد حمله قرار گرفته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به شهادت کادر سلامت در این جنگ تحمیلی، ادامه داد: حدود ۱۱ نفر از کادر سلامت به شهادت رسیدند که سه نفر از آنان از همکاران اورژانس پیش‌بیمارستانی بودند که در حین خدمت به فیض شهادت نایل آمدند.

میعادفر در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونی-آمریکایی گفت: از میان مصدومانی که تاکنون ثبت شده‌اند، ۱۰۴۴ نفر خانم و ۵۸۴ نفر کمتر از ۱۸ سال سن دارند ضمن اینکه سن ۵۴ نفر از مصدومان کمتر از پنج سال است.

وی درباره آمار شهدا نیز اظهار کرد: ۱۹۰ نفر از شهدا کمتر از ۱۸ سال سن دارند و ۶ نفر کمتر از پنج سال هستند، همچنین از مجموع شهدایی که تاکنون ثبت شده‌اند، ۱۹۸ نفر خانم غیرنظامی هستند.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: کوچک‌ترین شهید حملات دشمن، نوزادی (دختر) هشت‌ماهه بوده و مسن‌ترین شهید نیز پیرمردی ۸۸ ساله بوده است.

میعادفر گفت: در این حوادث، حدود ۳۳ نفر از همکاران کادر سلامت دچار مصدومیت شدند که چند نفر از آنان همچنان در بیمارستان بستری هستند.