در این نامه با اشاره به شرایط خاص و حساس حوزه سلامت در بحران‌های اخیر، ضمن قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کادر سلامت آمده است: با توجه به شرایط بحرانی موجود و به منظور ارتقای آمادگی مراکز درمانی، دستورالعمل مدیریت بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان برای اجرا در مراکز درمانی کشور ارسال می‌شود.

در متن این ابلاغیه همچنین با تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از هموطنان و آرزوی بهبودی برای مصدومان تأکید شده است که همکاران حوزه سلامت همچون گذشته با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در خط مقدم ارائه خدمات درمانی قرار دارند و امید است با تلاش و همدلی همه بخش‌ها، کشور از این شرایط با موفقیت عبور کند.

بر اساس این دستورالعمل، محورهایی از جمله مدیریت و سازماندهی نیروی انسانی در بخش‌های NICU، برنامه‌ریزی برای استفاده از نیروهای ذخیره و داوطلب، مدیریت شیفت‌های فشرده در شرایط بحران و فراهم کردن امکان اسکان موقت کارکنان در بیمارستان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین در این دستورالعمل به ضرورت تأمین و مدیریت تجهیزات حیاتی بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان از جمله ونتیلاتورها، مانیتورها، پالس‌اکسی‌مترها و تجهیزات احیای نوزادان اشاره شده و توصیه شده است در صورت نیاز، تجهیزات لازم با هماهنگی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها از سایر مراکز درمانی تأمین شود.

بخش دیگری از این دستورالعمل به مدیریت پذیرش و ترخیص نوزادان در شرایط بحران اختصاص دارد و بر تسهیل انتقال‌های ضروری، پرهیز از انتقال‌های غیرضروری، استفاده از روش‌های مراقبتی جایگزین در منزل برای نوزادان آماده ترخیص و همچنین ایجاد خطوط ارتباطی مستقیم برای پاسخگویی به خانواده‌ها تأکید شده است.

در این دستورالعمل همچنین بر آمادگی کامل بخش‌های NICU برای شرایط اضطراری از جمله تخلیه احتمالی بخش‌ها، تعیین مکان‌های امن در بیمارستان، آموزش کارکنان و حتی اعضای خانواده برای کمک در جابه‌جایی نوزادان و آماده‌سازی تجهیزات قابل حمل برای انتقال سریع نوزادان تأکید شده است.