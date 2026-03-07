آسیب به انستیتو پاستور ایران در پی حملات آمریکایی ـ صهیونی

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از آسیب بخش‌های از انستیتو پاستور در پی حملات آمریکایی ـ صهیونی خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین کرمان‌پور در شبکه اجتماعی "X" نوشت: «در حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخش‌هایی از انستیتو پاستور ایران دچار تخریب و آسیب جدی شد؛ مجموعه‌ای ۲۴ هزار مترمربعی شامل ۱۳ آزمایشگاه مرجع کشوری، آزمایشگاه‌های بهداشتی، مراکز تحقیقاتی، بانک‌های زیستی و مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت.

این مؤسسه که در سال ۱۲۹۹ تأسیس شده، بیش از یک قرن در خط مقدم مبارزه با بیماری‌های عفونی مانند وبا، هاری، سل، هپاتیت، تب‌های خونریزی‌دهنده و کووید-۱۹ بوده است.

آسیب به زیرساخت‌های علمی و بهداشتی، تنها یک خسارت ملی نیست؛ تهدیدی برای امنیت سلامت جهانی است.»

