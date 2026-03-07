مشاور عالی وزیر بهداشت اعلام کرد

بیش از ۶۵۰ عمل جراحی در هفته اول جنگ/آمادگی کامل نظام سلامت برای ارایه خدمات

​مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به آمادگی کامل نظام سلامت در ارایه خدمات درمانی، از ۶۵۰ عمل جراحی در هفته اول حملات آمریکایی ـ صهیونی خبر داد.

به گزارش ایلنا،  علی جعفریان درباره خدمت‌رسانی در بیمارستان‌ها اظهار کرد:  تمام بیمارستان‌ها آماده پذیرش مجروحین احتمالی هستند.

او ادامه داد: بیش از ۶۵۰ عمل جراحی برای مجروحان جنگ طی یک هفته گذشته انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد سیستم بهداشتی و درمانی کشور آمادگی پوشش خدمات طبق روال عادی را دارد.

قائم‌مقام وزیر بهداشت گفت: تمام کارکنان نظام سلامت آماده هستند. آمادگی برای هرگونه حادثه‌ای وجود دارد و گروه پزشکی و پرستاری در محل کار خود حضور دارند.  

جعفریان خاطرنشان کرد: اگر حادثه‌ای اتفاق افتد و به اقدامات درمانی نیاز باشد، تمام امکانات و شرایط فراهم است و از این بابت به مردم اطمینان می‌دهیم.

