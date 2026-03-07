مشاور عالی وزیر بهداشت اعلام کرد
بیش از ۶۵۰ عمل جراحی در هفته اول جنگ/آمادگی کامل نظام سلامت برای ارایه خدمات
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به آمادگی کامل نظام سلامت در ارایه خدمات درمانی، از ۶۵۰ عمل جراحی در هفته اول حملات آمریکایی ـ صهیونی خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی جعفریان درباره خدمترسانی در بیمارستانها اظهار کرد: تمام بیمارستانها آماده پذیرش مجروحین احتمالی هستند.
او ادامه داد: بیش از ۶۵۰ عمل جراحی برای مجروحان جنگ طی یک هفته گذشته انجام شده است. این موضوع نشان میدهد سیستم بهداشتی و درمانی کشور آمادگی پوشش خدمات طبق روال عادی را دارد.
قائممقام وزیر بهداشت گفت: تمام کارکنان نظام سلامت آماده هستند. آمادگی برای هرگونه حادثهای وجود دارد و گروه پزشکی و پرستاری در محل کار خود حضور دارند.
جعفریان خاطرنشان کرد: اگر حادثهای اتفاق افتد و به اقدامات درمانی نیاز باشد، تمام امکانات و شرایط فراهم است و از این بابت به مردم اطمینان میدهیم.