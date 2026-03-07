رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد

تسویه بخشی از مطالبات تجهیزات پزشکی تا پایان سال / رایزنی با بانک مرکزی برای تامین ارز

رئیس سازمان غذا و دارو از آغاز فرآیند تسویه بخشی از بدهی‌های انباشته حوزه تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: منابع در نظر گرفته‌شده تا پایان سال به‌صورت مستقیم به حساب شرکت‌های تأمین‌کننده واریز می‌شود.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در نشست تخصصی با نمایندگان تشکل‌های تولیدی و وارداتی تجهیزات و ملزومات پزشکی، آخرین اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع چالش‌های نقدینگی این حوزه را تشریح کرد.

وی با اشاره به بدهی‌های ثبت‌شده دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده از نهاد ریاست جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد بخشی از این مطالبات تا پایان سال تسویه شود تا بخشی از فشار مالی وارد بر شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی کاهش یابد.

پیرصالحی افزود: فرآیند تأمین و واریز منابع آغاز شده و این مبالغ به‌صورت مستقیم به حساب شرکت‌های تأمین‌کننده به‌عنوان ذی‌نفع نهایی پرداخت خواهد شد تا از بروز هرگونه انحراف در مسیر تخصیص منابع جلوگیری شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به چالش‌های تأمین ارز اشاره کرد و گفت: سازمان به‌طور جدی پیگیر ایجاد مسیرهای تسهیل‌شده برای تأمین ارز مورد نیاز حوزه تجهیزات پزشکی است و رایزنی‌های لازم با بانک مرکزی در این زمینه ادامه دارد.

وی درباره جابه‌جایی منابع ارزی افزود: با وجود دشواری‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های موجود، فرآیند تأمین و جابه‌جایی منابع همچنان در حال پیگیری است و تعهدات در این زمینه برقرار خواهد بود.

پیرصالحی با اشاره به ضرورت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد: اولویت اصلی در تخصیص منابع، حمایت از تولید داخل است و رایزنی با بدنه دولت برای تأمین نقدینگی و رفع موانع لجستیکی ادامه دارد تا از توقف خطوط تولید دارو و تجهیزات جلوگیری شود.

در این جلسه، نمایندگان تشکل‌ها نیز دغدغه‌های خود را درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز، مشکلات ترخیص کالا و ضرورت تسریع در ابلاغ مصوبات حمایتی مطرح کردند.

