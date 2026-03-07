شهادت ۱۹۲ دانش آموز و فرهنگی

به گزارش ایلنا، حسین صادقی با اعلام آمار فوق به تفکیک آمار‌های هر استان پرداخت و افزود: در استان هرمزگان ۱۶۸ شهید دانش آموز و معلم و میناب ۱۱۰ زخمی که به جز ۱۰ نفر، مابقی ترخیص شده‌اند.

وی به استان فارس اشاره کرد و افزود: یک معلم و ۴ دانش آموز در شهرستان لامرد شهید و یک دانش آموز در شهر شیراز شهید شدند. همچنین ۳۲ دانش آموز نیز (۲۴ دختر و ۸ پسر) زخمی شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در استان کرمانشاه یک دانش آموز در شهرستان روانسر شهید شده است، ادامه داد: در استان ایلام نیز یک معلم و دو دانش آموز در چرداول شهید شده‌اند.

صادقی با بیان اینکه در استان آذربایجان شرقی و تبریز یک دانش آموز و در مراغه نیز یک دانش آموز شهید شدند، گفت: همچنین یک دانش آموز در تبریز زخمی شده است.

وی به شهر تهران اشاره کرد و افزود: یک معلم در منطقه یک، سه دانش آموز در منطقه ۱۴ شهید و ۲ دانش آموز در منطقه ۷ و ۲ همکار ستادی زخمی شدند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در استان قزوین یک دانش آموز در مدرسه امام رضا (ع) آبیک و یک دانش آموز در مدرسه گل‌های انقلاب شهرستان بوئین زهرا شهید شدند.

صادقی به آمار شهرستان‌های استان تهران اشاره کرد و گفت: یک معلم شاغل شهید، یک دانش آموز در دبیرستان دخترانه نرجس کهریزک و یک معلم بازنشسته در قرچک ورامین شهید شدند.

وی افزود: در استان کردستان یک دانش آموز در شهرستان کامیاران شهید شده است. همچنین در استان اصفهان یک معلم نیز شهید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آسیب دیده‌ترین واحد‌های آموزشی را مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب هرمزگان با صد درصد تخریب اعلام کرد و ادامه داد: مدرسه هدایت منطقه ۴ شهر تهران و مدرسه فرهنگ آل یاسین منطقه ۴ شهر تهران در حملات آسیب دیدند. همچنین مدرسه علامه حلی ۵ منطقه ۶ شهر تهران، مدرسه شهید همدانی منطقه ۷ شهر تهران، مدرسه شهید محلاتی منطقه ۱۲ شهر تهران، مدرسه عصمت ناحیه یک ارومیه و اردوگاه دانش‌آموزی امام خمینی شهر خمین تخریب جدی دارند.

به گفته وی، مدرسه سیاح مقدم، مدرسه پیامبراعظم (ص)، مدرسه ولایت از مدارس پرند ـ شهرستان‌های استان تهران ـ و همچنین مدرسه نمونه دولتی حجاب شهرستان سقز کردستان نیز در حملات آمریکایی ـ صهیونی آسیب دیده‌اند.

