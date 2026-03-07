حملات آمریکایی صهیونیستی به صنعت دارویی کشور
در پی حملات اخیر امریکایی – صهیونیستی که برخلاف اصول و پروتکلهای بینالمللی، چند شرکت فعال در صنعت دارویی کشور را هدف قرار داد، با وجود آسیبهای وارد شده، روند تولید و توزیع دارو بدون توقف ادامه دارد و تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه خلل در چرخه تأمین دارو اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا، در جریان این حملات، بخشهایی از زیرساختهای عملیاتی و پشتیبانی در چند شرکت فعال حوزه دارو دچار آسیب شد، اما با اقدام فوری مدیران و کارکنان این مجموعهها، روند تولید و توزیع دارو متوقف نشد و تمهیدات لازم برای حفظ پایداری زنجیره تأمین در دستور کار قرار گرفت.
فعالان صنعت دارو با بازآرایی خطوط تولید، استفاده از ظرفیتهای جایگزین و بسیج توان تخصصی خود، اجازه ایجاد اختلال در بازار دارویی کشور را ندادند و ارسال اقلام دارویی به داروخانهها و مراکز درمانی طبق برنامه در حال انجام است.
اقدامات فنی برای ارزیابی خسارات و بازسازی بخشهای آسیبدیده بهصورت همزمان آغاز شده و هماهنگیهای لازم برای استمرار تولید پایدار و تقویت زیرساختها در حال پیگیری است.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، تأمین مستمر داروهای مورد نیاز بیماران در اولویت قرار دارد و نظارتهای میدانی بر فرآیند تولید، توزیع و عرضه با دقت ادامه دارد تا هیچگونه وقفهای در دسترسی مردم به دارو ایجاد نشود.