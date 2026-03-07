وزارت علوم اعلام کرد:
مجازی شدن کلاسهای دانشگاهها تا پایان سال
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مجازی شدن کلاسهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تا پایان سال خبر داد.
به گزارش ایلنا، مطابق با مصوبه امروز (۱۶ اسفند) شورای معاونان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کلاسهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) به صورت مجازی برگزار میشود.
لازم است تمهیدات لازم توسط دانشگاهها و موسسهها آموزش عالی برای اقدامات جبرانی برای دانشجویانی که امکان اتصال به کلاس مجازی را ندارند، پیش بینی شود.
در صورت وجود شرایط خاص در دانشگاهها و موسسه ها، اتخاذ تصمیم متناسب با مقتضیات و شرایط منطقهای، بر اساس نظر کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی بلامانع است.